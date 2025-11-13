Інтерфакс-Україна
15:12 13.11.2025

Енергокомітет Ради розгляне питання звільнення глави Міненерго Гринчук на засіданні в п’ятницю

Енергокомітет Ради розгляне питання звільнення глави Міненерго Гринчук на засіданні в п’ятницю
Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП розгляне подання прем’єр-міністра України Юлії Свириденко про звільнення міністра енергетики Світлани Гринчук у пятницю, 14 листопада, повідомив голова комітету Андрій Герус.

"Отримали подання від ПМУ Ю.А.Свириденко щодо звільнення міністра енергетики. Засідання комітету відбудеться завтра о 14.00", – написав Герус у Facebook у четвер.

Як повідомлялося, міністр енергетики Світлана Гринчук 12 листопада, після розкриття деталей справи НАБУ/САП "Мідас" про корупцію в енергетиці, написала заяву про відставку.

Вона заявила, що у межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства.

Раніше президент України Володимир Зеленський попросив у прем’єр-міністра Юлії Свириденко заяви щодо відставки міністра енергетика Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенко.

До цього, зранку 12 листопада, Кабінет міністрів відсторонив міністра юстиції Германа Галущенка від виконання обов’язків.

