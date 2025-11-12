Рада розгляне заяви міністрів юстиції та енергетики на найближчому засіданні - Палійчук

Заяви міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук про відставку Верховна Рада розгляне на найближчому пленарному засіданні, повідомила речниця фракціі "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Заяви міністра юстиції та міністра енергетики України про відставку будуть розглянути на найближчому засіданні Верховної Ради. Фракція "Слуга народу" поділяє позицію президента України Володимира Зеленського. Дані члени уряду не можуть залишатися на посадах. Рішення про їх звільнення будуть ухвалені в найкоротші терміни", - написала Палійчук у Телеграм у середу.

Вона підкреслила, що фракція підтримує дії, направлені на всебічну боротьбу з корупцією.

"Кожне порушення має отримати чітку юридичну відповідь, а вироки повинні бути невідворотними", - зазначила речниця фракції.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") повідомив, що Рада 18 листопада розглядатиме питання звільнення з посади міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук.