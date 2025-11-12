Інтерфакс-Україна
Події
17:36 12.11.2025

Рада розгляне заяви міністрів юстиції та енергетики на найближчому засіданні - Палійчук

1 хв читати
Рада розгляне заяви міністрів юстиції та енергетики на найближчому засіданні - Палійчук

Заяви міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук про відставку Верховна Рада розгляне на найближчому пленарному засіданні, повідомила речниця фракціі "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Заяви міністра юстиції та міністра енергетики України про відставку будуть розглянути на найближчому засіданні Верховної Ради. Фракція "Слуга народу" поділяє позицію президента України Володимира Зеленського. Дані члени уряду не можуть залишатися на посадах. Рішення про їх звільнення будуть ухвалені в найкоротші терміни", - написала Палійчук у Телеграм у середу.

Вона підкреслила, що фракція підтримує дії, направлені на всебічну боротьбу з корупцією.

"Кожне порушення має отримати чітку юридичну відповідь, а вироки повинні бути невідворотними", - зазначила речниця фракції.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") повідомив, що Рада 18 листопада розглядатиме питання звільнення з посади міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук.

Теги: #палійчук #галущенко #звільнення #гринчук_світлана

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:37 12.11.2025
До Ради надійшли подання на звільнення Галущенка та Гринчук - Стефанчук

До Ради надійшли подання на звільнення Галущенка та Гринчук - Стефанчук

17:39 12.11.2025
Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

17:19 12.11.2025
Рада розглядатиме питання звільнення Галущенка та Гринчук 18 листопада - депутат

Рада розглядатиме питання звільнення Галущенка та Гринчук 18 листопада - депутат

17:11 12.11.2025
Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

17:05 12.11.2025
Звільнення Галущенка та Гринчук недостатньо, потрібна відставка всього уряду, вважають депутати "Голосу" і "ЄС"

Звільнення Галущенка та Гринчук недостатньо, потрібна відставка всього уряду, вважають депутати "Голосу" і "ЄС"

15:57 12.11.2025
Зеленський висловився за відставку міністрів юстиції та енергетики

Зеленський висловився за відставку міністрів юстиції та енергетики

18:27 10.11.2025
Железняк зареєстрував проєкти постанов про звільнення Галущенка та Гринчук

Железняк зареєстрував проєкти постанов про звільнення Галущенка та Гринчук

10:08 08.11.2025
США звільнили Угорщину від американських санкцій за використання російської нафти і газу на рік - ЗМІ

США звільнили Угорщину від американських санкцій за використання російської нафти і газу на рік - ЗМІ

12:27 26.10.2025
Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

15:54 25.10.2025
Українські десантники звільнили село Сухецьке на Донеччині

Українські десантники звільнили село Сухецьке на Донеччині

ВАЖЛИВЕ

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

ОСТАННЄ

DeepState: Після зайняття Рівнопілля у ворога відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе

DroneUA планує вдвічі збільшити присутність в Україні як ексклюзивний дистриб’ютор EcoFlow

США залишаються непохитними у співпраці з партнерами, аби заохотити РФ до дипломатії - Рубіо

Сибіга провів зустріч із Рубіо, обговорили мирні зусилля

Київ планує міжнародний конкурс для оновлення генплану - головний архітектор

Шмигаль провів нараду з командуванням 113 ОБрТрО щодо ситуації в районі Вовчанська

У Норвегії власна думка щодо гарантії фінпідтримки Києва під заморожені російські кошти – Столтенберг

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

Сибіга запевнив колег з країн G7, що причетні до корупційних схем в Україні будуть притягнуті до відповідальності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА