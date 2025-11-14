Інтерфакс-Україна
Події
15:10 14.11.2025

Гринчук заперечила зовнішній вплив на її роботу як міністра енергетики

2 хв читати
Гринчук заперечила зовнішній вплив на її роботу як міністра енергетики
Фото: https://mepr.gov.ua

Міністр енергетики України Світлана Гринчук, яка є фігурантом справи НАБУ/САП "Мідас", заперечила, що її робота в Міненерго підпадала під вплив сторонніх осіб.

"Ніхто не мав впливу на прийняття мною як міністром енергетики рішень", – сказала вона на засіданні енергокомітету Верховної Ради у п’ятницю, де розглядається подання прем’єр-міністра України про її звільнення та відповідна заява самої Гринчук.

Вона також заперечила, що проходила співбесіду перед призначенням на посаду глави Міненерго в іншого фігуранта "Мідас" Ігоря Миронюка.

"Співбесіду перед призначенням на посаду я проходила тільки з премєр-міністром. Ніхто ніяк не проводив зі мною таких співбесід. Чи знайома з Миронюком, це тут не має значення", – сказала Гринчук.

"Мене знав президент, керівництво держави і колеги з уряду по моїй роботі, тому питань не було до мене, коли прем’єр запропонувала мене на посаду. З більшістю фігурантів плівок я не знайома, а ті, з ким знайома, впливу на мою роботу не мали. Якщо правоохоронні органи вирішать, що я приймала те або інше рішення під впливом якоїсь особи, я готова за це відповісти. Але до мене жодних претензій не було висунуто. Сподіваюся, що й не буде. Я свою роботу робила чесно і в рамках закону", – заявила міністр енергетики.

За її словами, у неї не було обшуків в рамках "Мідас", а також вона не відвідувала офіс організації, де збиралися фігуранти цієї справи.

Теги: #гринчук_світлана #мідас #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:35 14.11.2025
Сікорський про розслідування в Україні: Найпростіший спосіб втратити підтримку Заходу – це терпіти корупцію

Сікорський про розслідування в Україні: Найпростіший спосіб втратити підтримку Заходу – це терпіти корупцію

12:56 14.11.2025
НАБУ в операції "Мідас" починає етап фінрозслідування з залученням міжнародної допомоги та Держфінмоніторингу

НАБУ в операції "Мідас" починає етап фінрозслідування з залученням міжнародної допомоги та Держфінмоніторингу

22:06 13.11.2025
Поки конкретики по кандидатурах на посаду глави Міненерго немає – Герус

Поки конкретики по кандидатурах на посаду глави Міненерго немає – Герус

18:04 13.11.2025
Викриті факти корупції в енергосекторі підкреслюють важливість антикорупційних інституцій України – МВФ

Викриті факти корупції в енергосекторі підкреслюють важливість антикорупційних інституцій України – МВФ

15:12 13.11.2025
Енергокомітет Ради розгляне питання звільнення глави Міненерго Гринчук на засіданні в п’ятницю

Енергокомітет Ради розгляне питання звільнення глави Міненерго Гринчук на засіданні в п’ятницю

12:28 13.11.2025
Разумков: Рада має заслухати Свириденко та Шмигаля через справу корупції в енергетиці

Разумков: Рада має заслухати Свириденко та Шмигаля через справу корупції в енергетиці

17:39 12.11.2025
Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

17:36 12.11.2025
Рада розгляне заяви міністрів юстиції та енергетики на найближчому засіданні - Палійчук

Рада розгляне заяви міністрів юстиції та енергетики на найближчому засіданні - Палійчук

17:19 12.11.2025
Рада розглядатиме питання звільнення Галущенка та Гринчук 18 листопада - депутат

Рада розглядатиме питання звільнення Галущенка та Гринчук 18 листопада - депутат

17:11 12.11.2025
Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

ВАЖЛИВЕ

Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

Сили оборони уразили російський порт "Новоросійськ" – джерело

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

Відомо про п'ятого загиблого у Києві, тривають пошуково-рятувальні роботи – КМВА

Президент очікує від прем'єрки кандидатури міністрів енергетики та юстиції

ОСТАННЄ

Голова Держетнополітики спростовує заяви про підготовку законопроєкту, який сприятиме русифікації публічного простору

Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

На Закарпатті поліція затримала працівників кількох філій "Укрзалізниці", які зливали пальне з локомотивів

КНУ ім.Шевченка спростовує інформацію про обшуки у виші у справі Чернишова

У Києві 10 багатоквартирних будинків тимчасово залишились без газу через російську атаку

СБУ та Нацполіція викрили ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України

Зеленський обговорив із президентом Азербайджану розвиток двосторонніх відносин

Ворожий дрон атакував автомобіль ремонтної бригади газовиків – без жертв

Сили оборони уразили російський порт "Новоросійськ" – джерело

Адміністрація Трампа готується депортувати українців, незважаючи на можливість їх призову до армії – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА