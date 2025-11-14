Гринчук заперечила зовнішній вплив на її роботу як міністра енергетики

Фото: https://mepr.gov.ua

Міністр енергетики України Світлана Гринчук, яка є фігурантом справи НАБУ/САП "Мідас", заперечила, що її робота в Міненерго підпадала під вплив сторонніх осіб.

"Ніхто не мав впливу на прийняття мною як міністром енергетики рішень", – сказала вона на засіданні енергокомітету Верховної Ради у п’ятницю, де розглядається подання прем’єр-міністра України про її звільнення та відповідна заява самої Гринчук.

Вона також заперечила, що проходила співбесіду перед призначенням на посаду глави Міненерго в іншого фігуранта "Мідас" Ігоря Миронюка.

"Співбесіду перед призначенням на посаду я проходила тільки з премєр-міністром. Ніхто ніяк не проводив зі мною таких співбесід. Чи знайома з Миронюком, це тут не має значення", – сказала Гринчук.

"Мене знав президент, керівництво держави і колеги з уряду по моїй роботі, тому питань не було до мене, коли прем’єр запропонувала мене на посаду. З більшістю фігурантів плівок я не знайома, а ті, з ким знайома, впливу на мою роботу не мали. Якщо правоохоронні органи вирішать, що я приймала те або інше рішення під впливом якоїсь особи, я готова за це відповісти. Але до мене жодних претензій не було висунуто. Сподіваюся, що й не буде. Я свою роботу робила чесно і в рамках закону", – заявила міністр енергетики.

За її словами, у неї не було обшуків в рамках "Мідас", а також вона не відвідувала офіс організації, де збиралися фігуранти цієї справи.