Президент вивів зі складу РНБО Галущенка та Гринчук

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України", згідно з яким зі складу РНБО були виведені Герман Галущенко та Світлана Гринчук.

Відповідний указ № 845/2025 розміщений на сайті президента.

Як повідомлялося, 12 листопада президент України Володимир Зеленський попросив у прем’єр-міністра Юлії Свириденко заяви щодо відставки міністра енергетика Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенко. Пізніше Гринчук заявила, що написала заяву про відставку.

До цього Кабінет міністрів відсторонив міністра юстиції Германа Галущенка від виконання обовʼязків.