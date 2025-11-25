Інтерфакс-Україна
Зеленський наклав санкції проти 56 морських суден, які у 2022–2025рр незаконно вивозили українську продовольчу продукцію

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про застосування санкцій проти 56 морських суден, які у 2022–2025 рр. незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію.

Відповідний указ №860/2025 від 25 листопада опубліковано на сайті Офісу президента у вівторок.

Згідно з додатком до указу, серед підсанкційних - 39 суден національної належності РФ, а також Панами, Камеруну, Того, Еваніті, Барбадос та інші.

Зокрема, такі – ENISEY (національна належність – РФ), BAYAZE D, FINIKIA (Того), SAN COSMAS, MONTE ROSA, LAODICEA (Союз Коморських Островів), SAN DAMIAN, SOURIA (Королівство Есватіні), VIKTOR ZABELIN (РФ), ZAFAR (РФ), СОMETA, PAWELL (Республіка Камерун), SMP NOVODVINSK (РФ), SIYANIE SEVERA (РФ), KAPITAN KOKOVIN (РФ), INZHENER TRUBIN (РФ) та інші.

