17:39 12.11.2025

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

"Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський попросив у прем'єр-міністра Юлії Свириденко заяви щодо відставки міністра енергетика Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенко.

Очікується, що Верховна Рада розглядатиме питання звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлана Гринчук 18 листопада.

