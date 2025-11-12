17:39 12.11.2025
Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук
Фото: https://t.me/svyrydenkoy
Премʼєр-міністр Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.
"Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб", - написала Свириденко в телеграм-каналі.
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський попросив у прем'єр-міністра Юлії Свириденко заяви щодо відставки міністра енергетика Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенко.
Очікується, що Верховна Рада розглядатиме питання звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлана Гринчук 18 листопада.