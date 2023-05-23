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13:45 23.05.2023

Склад Комітету Шевченківської премії буде оновлено майже на 100% - Нищук

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Склад Комітету Шевченківської премії буде оновлено майже на 100% - Нищук

Склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка буде оновлено майже на 100%, повідомив новий голова Євген Нищук.

"Перше, що я маю зробити, це сформувати авторитетний склад Комітету, до якого буде довіра культурної спільноти. Це мають бути ті люди, які мають вагу", - сказав Нищук на пресконференції у вівторок у Києві.

Від зазначив, що за його відчуттями, склад Комітету буде оновлено майже на 100%.

Щодо колишніх членів Комітету, які написали заяви про складення повноважень, Нищук заявив, що, можливо, деякі з них працюватимуть як експерти за різними напрямами.

Також він зазначив, що члени Комітету матимуть можливість подати кандидатури на призначення експертів.

Нищук спрогнозував, що на підбір нового складу членів Комітету йому знадобиться 10-14 днів, але основний пул кандидатів він уже для себе визначив. Водночас він не назвав конкретних прізвищ, але заявив, що, серед інших, там будуть і представники від творчих спілок.

Також, за його словами, під час відбору нового складу Комітету враховуватимуть і віковий, і гендерний критерій.

Зокрема, Нищук заявив, що, на його думку, важливим нюансом під час відбору нових членів Комітету має стати їхня фізична присутність в Україні.

Крім того, він зазначив, що колишній голова Комітету премії Юрій Макаров пообіцяв підтримку в роботі органу.

Як повідомлялося, 10 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та колишній голова Комітету Шевченківської премії Юрій Макаров заявили, що лауреатів Шевченківської премії, разом із переможцями нової номінації "За внесок у перемогу", буде оголошено 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка.

Водночас уже 11 березня Комітет премії оголосив лауреатів частини номінацій.

Пізніше голова Комітету Шевченківської премії Юрій Макаров подав у відставку, а 16 березня члени Комітету премії заявили про складання своїх повноважень.

22 травня Нищука призначено головою Комітету Шевченківської премії.

Теги: #шевченківська_премія #нищук

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