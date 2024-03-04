Події

19:52 04.03.2024

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

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Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про Шевченківську премію.

"Лауреати гідні. 9 березня указ буде опубліковано", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

Теги: #шевченківська_премія #зеленський

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