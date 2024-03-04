Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про Шевченківську премію.
"Лауреати гідні. 9 березня указ буде опубліковано", - сказав він у відеозверненні в понеділок.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про Шевченківську премію.
"Лауреати гідні. 9 березня указ буде опубліковано", - сказав він у відеозверненні в понеділок.
Повітряні сили ЗС України знищили керованою авіабомбою військовий об'єкт РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини
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