Відеоверсія камерного циклу "Пролегомени до опери: Пісні для Києво-Могилянської академії " доступна до перегляду

Виконання камерного циклу "Пролегомени до опери: Пісні для Києво-Могилянської академії ". Конгрегаційна зала Староакадемічного корпусу Києво-Могилянської академії, Київ, 20.08.2025 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Музику написав сучасний композитор Максим Коломієць, лібрето — культурна діячка Саша Андрусик, а виконав твір легендарний "УХО-ансамбль", що не давав концертів ще з осені 2020 року.

Як і більшість івентів, які робить музичне агентство "Ухо", цей проект складніший, ніж просто концерт. Через текст пісень та молитов розкриваються світогляд, навчання та побут студентів Києво-Могилянської академії XVIII сторіччя. Тому і місцем події було обрано конгрегаційну залу її Староакадемічного корпусу, що зараз знаходиться на реконструкції.

Аби глядачі краще розуміли співи (а вони відбувалися українською, старослов’янською та латинською мовами), кожен отримав брошуру з текстами, а також поясненнями, вступними словами, біографіями та бібліографією. Патьоки гіпсу на підлозі вказували на розібрану стелю зали, а чаші перекликалися з піснею про жебракування студентів — таке було сценічне рішення Каті Лібкінд та Станіслава Туріни.

Сам виступ відбувся ще у серпні минулого року, 20 та 21 числа. Оркестр складався з дев’яти інструменталістів та трьох вокалістів, а керувала ним диригентка Ольга Приходько. Вхід був безкоштовний, необхідною була лише попередня реєстрація.

Відеозапис опубліковано на "Ютуб-каналі" неприбуткової платформи RIBBON International — саме на замовлення її ключової ініціативи "Фактура 10" було створено цей проект.