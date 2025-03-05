У міжнародному праві і українському законодавстві відсутні правові підстави для обмеження музичного продукту за мовною ознакою – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію зазначив, що в міжнародному праві, українському законодавстві та у правилах мовлення іноземних платформ відсутні правові підстави для заборони або обмеження музичного продукту за мовною ознакою.

"На сьогодні в міжнародному праві, українському законодавстві та у правилах мовлення іноземних платформ відсутні правові підстави для заборони або інших форм обмеження музичного продукту за мовною ознакою. Проте з метою забезпечення інформаційної та національної безпеки України існує необхідність удосконалення нормативної та законодавчої бази, зокрема шляхом запровадження заходів, спрямованих на обмеження вільного поширення контенту країни-агресора, зокрема музичних творів, пісень, музичних відеокліпів тощо", - йдеться у відповіді Шмигаля на петицію.

Прем'єр розповів, що з цією метою у державах-членах Європейського Союзу набули чинності Акти про цифрові послуги (Digital Services Act – DSA) та про цифрові ринки (Digital Markets Act – DMA), які спрямовані на зменшення можливих системних ризиків та загроз демократичним процесам у державах-членах ЄС, забезпечення прав громадян та свободи слова.

Зокрема, відповідно до DSA платформи, які не належать до дуже великих онлайн платформ (Very Large Online Platforms – VLOPs) і дуже великих онлайн-пошукових систем (Very Large Online Search Engines – VLOSEs), контролюються на національному рівні координаторами цифрових послуг (Digital Service Coordinators – DSCs), на відміну від VLOPs та VLOSEs, які контролюються безпосередньо Європейською комісією.

"У зв’язку з цим Україна заінтересована у гармонізації вітчизняного законодавства з нормами законодавства Європейського Союзу, зокрема у сфері цифрового розвитку, тому центральні органи виконавчої влади працюють над прийняттям українських аналогів Актів ЄС DSA та DMA, положення яких мають бути імплементовані до національного законодавства", - додав він.

Також зазначається, що враховуючи суспільний інтерес до питання, порушеного у петиції, Міністерству культури і стратегічних комунікацій разом з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції доручено додатково опрацювати зазначене питання.

Як повідомлялося, 19 лютого петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів.