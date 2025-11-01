Інтерфакс-Україна
Події
23:01 01.11.2025

Кіпер доручив надати правову оцінку нічному клубу в Одесі, де лунала російська музика

1 хв читати

Очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер доручив відповідним департаментам надати правову оцінку нічному клубу в місті, де лунала російська музика.

"Жодної російської музики - ні в клубах, ні в інших публічних місцях! Одеса - місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І в цей час у нічному клубі вмикають пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни", - написав він в телеграмі.

Кіпер дав доручення відповідним департаментам ОВА розібратися в ситуації та надати правову оцінку діям закладу.

"Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять про загиблих. Організатори мають пояснити, як таке взагалі стало можливим у місті, яке офіційно визнано територією бойових дій", - підкреслив Кіпер, додавши, що Одеса - українське місто.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/12092

Теги: #музика #одеса #рф

