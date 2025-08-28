Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова представлятиме Україну на премії "Оскар"

Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну на 98-й премії "Оскар" Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

"Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід – крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя", - йдеться в повідомленні Українського оскарівського комітету.

Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Зокрема, висвітлює роботу взводу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ), які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка.

"Це честь для нас представляти Україну в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" на премії "Оскар". Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, – говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним", - цитує Комітет режисера Мстислава Чернова.

Крім "2000 метрів до Андріївки", у відборі брали участь ще 7 фільмів: "Буча", реж. Станіслав Тіунов, "Дівія" реж. Дмитро Грешко, "Обережно! Життя триває" реж. Антон Штука, "Одного літа в Україні" реж. Володимир Тихий, "Підйомна сила" реж. Олександр Стратієнко, "Степне" реж. Марина Врода і "Стрічка часу" реж. Катерина Горностай.

Зазначається, що шортлист із 15 фільмів у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" буде оголошено 16 грудня 2025 року, п’ять номінованих фільмів стануть відомі 22 січня 2026 року, а сама церемонія вручення 98-ї премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року.

Як повідомлялося, стрічка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва не перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 97-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

У 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), 2020-го - "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-го - "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022-го - "Клондайк" Марини Ер Горбач, 2023-го - "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, 2024-го - "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.