Інтерфакс-Україна
Спорт
22:06 23.10.2025

Міністр спорту Бідний: Російські та білоруські спортсмени залишаються поза Паралімпійськими іграми-2026

1 хв читати
Міністр спорту Бідний: Російські та білоруські спортсмени залишаються поза Паралімпійськими іграми-2026

Російські та білоруські спортсмени залишаються поза участю в Паралімпійських іграх 2026 року, повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Це справедливе й послідовне рішення міжнародних спортивних федерацій. Я вдячний міжнародним спортивним федераціям за справедливе рішення", – зазначив міністр у дописі у Facebook.

Він наголосив, що спортивний світ має залишатися чистим від політики, але водночас свідомо називати війну – війною, а агресора – агресором.

"Російські паралімпійці – це окупанти, які втратили кінцівки, намагаючись нас вбити. Тепер вони хотіли пробратись на міжнародні змагання, щоб далі пропагувати війну, ненависть та зневагу. Українські ж паралімпійці — це символ волі до перемоги. Їхній шлях на Ігри — чесний і важкий. І так само чесними мають бути й правила", – наголосив міністр.

Бідний підкреслив, що Україна продовжує роботу з міжнародними партнерами для захисту права українських спортсменів на безпечну, чисту і справедливу участь у міжнародному спорті.

"Мілан та Кортіна-2026 — це буде історія тріумфу гідності та цінностей. Україна там буде! Агресор — ні", – підсумував він.

 

Теги: #білорусь #участь #рф #паралімпійці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:45 23.10.2025
Російські військові літаки порушили повітряний простір Литви

Російські військові літаки порушили повітряний простір Литви

20:15 23.10.2025
Росія боїться правди, тому вона націлюється на тих, хто її розповідає, – Матернова

Росія боїться правди, тому вона націлюється на тих, хто її розповідає, – Матернова

18:11 23.10.2025
Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

12:53 23.10.2025
ЄС до 1 січня 2027 року відмовиться від російського СПГ

ЄС до 1 січня 2027 року відмовиться від російського СПГ

08:38 23.10.2025
Рубіо: США все ще хочуть зустрітися з Росією після запровадження санкцій

Рубіо: США все ще хочуть зустрітися з Росією після запровадження санкцій

14:31 15.10.2025
Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

19:15 14.10.2025
МЗС України про справу "Білоруського Гаюна": Лукашенко створює обмінний фонд для купівлі собі індульгенції

МЗС України про справу "Білоруського Гаюна": Лукашенко створює обмінний фонд для купівлі собі індульгенції

10:47 09.10.2025
Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

00:04 28.09.2025
Рішення МПК про повернення НПК РФ та Білорусі заохочує російську агресію - МЗС

Рішення МПК про повернення НПК РФ та Білорусі заохочує російську агресію - МЗС

12:26 27.09.2025
Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство РФ та Білорусі

Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство РФ та Білорусі

ВАЖЛИВЕ

Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство РФ та Білорусі

Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

Уряд очікує від спортсменів понад 6,5 тис. нагород на міжнародних змаганнях в 2025-2026рр - проєкт Програми дій уряду

Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

Українці здобули 32 медалі в 11 видах спорту на "Іграх нескорених" у Канаді

ОСТАННЄ

Україна не приєдналася до рішення Конференції ЮНЕСКО про обрання РФ до Комітету управління Фондом з викорінення допінгу у спорті

НОК розпочав пілотний проєкт менторської підтримки "Game Changers" для колишніх спортсменів

Роналду став першим футболістом-мільярдером зі статком $1,4 млрд

Італія подає в ООН пропозицію про перемир'я в Україні та Секторі Ґаза для Олімпійських ігор - міністр

Інформацію про 515 загиблих на війні спортсменів розміщено на сайті "Янголи спорту"

Україна закликала не допустити обрання представників РФ та Білорусі до керівних органів Європейської федерації гімнастики

Українська збірна ветеранів виборола 243 медалі на Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

Професійні баскетболісти та ветерани об’єдналися на "Матчі Рівності" в Києві

Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

Україна закликає відсторонити російських "нейтральних" атлетів від участі у ЧС з веслувального слалому

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА