Міністр спорту Бідний: Російські та білоруські спортсмени залишаються поза Паралімпійськими іграми-2026

Російські та білоруські спортсмени залишаються поза участю в Паралімпійських іграх 2026 року, повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Це справедливе й послідовне рішення міжнародних спортивних федерацій. Я вдячний міжнародним спортивним федераціям за справедливе рішення", – зазначив міністр у дописі у Facebook.

Він наголосив, що спортивний світ має залишатися чистим від політики, але водночас свідомо називати війну – війною, а агресора – агресором.

"Російські паралімпійці – це окупанти, які втратили кінцівки, намагаючись нас вбити. Тепер вони хотіли пробратись на міжнародні змагання, щоб далі пропагувати війну, ненависть та зневагу. Українські ж паралімпійці — це символ волі до перемоги. Їхній шлях на Ігри — чесний і важкий. І так само чесними мають бути й правила", – наголосив міністр.

Бідний підкреслив, що Україна продовжує роботу з міжнародними партнерами для захисту права українських спортсменів на безпечну, чисту і справедливу участь у міжнародному спорті.

"Мілан та Кортіна-2026 — це буде історія тріумфу гідності та цінностей. Україна там буде! Агресор — ні", – підсумував він.