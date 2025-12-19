Інтерфакс-Україна
Події
05:38 19.12.2025

Чехія, Угорщина та Словаччина не будуть задіяні у виконанні рішення саміту ЄС щодо надання Україні EUR 90 млрд кредиту за рахунок бюджету ЄС

2 хв читати

Три країни-члени Європейського союзу – Чеська Республіка, Угорщина та Словаччина – не будуть брати участі у реалізації рішення щодо надання Україні 90 млрд євро кредиту за рахунок бюджету ЄС.

Це випливає із висновків, ухвалених в ході засідання Європейської ради з питання фінансування України. Текст висновків оприлюднений ранком п’ятниці.

"З метою забезпечення необхідної фінансової підтримки України з другого кварталу 2026 року, включаючи її військові потреби, Європейська Рада погоджується надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, підкріплених бюджетним резервом ЄС. Завдяки посиленій співпраці (стаття 20 Угоди про ЄС) щодо інструменту, що базується на статті 212 (Додаткової Угоди про ЄС), будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантія цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини", - йдеться в документі.

У висновках роз’яснюється, що цей кредит буде погашений Україною лише після отримання репарацій. "До того часу ці активи залишатимуться знерухомленими, і Союз залишає за собою право використовувати їх для погашення позики у повній відповідності до законодавства ЄС та міжнародного права", - наголосили лідери ЄС.

Європейська рада також зазначила, що відповідно до попередніх висновків, "які підкреслюють, що, з урахуванням законодавства ЄС, активи Росії повинні залишатися знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує їй шкоду, завдану її війною, Європейський Союз, враховуючи безпрецедентну ситуацію, ухвалив на підставі статті 122 Договору про ЄС виняткові, тимчасові та належним чином обґрунтовані надзвичайні заходи, що знерухомлюють такі активи на більш стійкій основі", - обґрунтована законодавча основа прийняття цього рішення.

Крім того, Європейська рада закликала Раду ЄС та Європейський Парламент продовжити роботу над технічними та правовими аспектами інструментів, що встановлюють Репараційний кредит на основі залишків готівки, пов'язаних з іммобілізованими активами Росії.

У висновках також йдеться про те, що Європейська Рада підкреслює важливість наступних елементів стосовно позики, що буде надана Україні: a) зміцнення європейської та української оборонної промисловості; б) подальше дотримання Україною верховенства права, включаючи боротьбу з корупцією; в) специфічний характер політики безпеки та оборони деяких держав-членів та інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів.

