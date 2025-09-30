Чайний бізнес з Дніпра Teahouse отримає грант на відновлення обладнання після атаки РФ - Свириденко

Чайний бізнес з Дніпра компанії Teahouse отримає грант на відновлення обладнання після російської атаки в липні, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Teahouse – чайний бізнес з Дніпра. За 20 років роботи перетворився на виробництво з розгалуженою мережею продажу чаїв із сировини з Китаю, Японії, Індії, Шрі-Ланки, Кенії, Тайваню та ПАР. За місяць Teahouse продавав 10-12 тонн чаю. У липні цього року ворожий дрон знищив виробництво у Дніпрі. Вщент згоріло все: 100 тонн сировини, цехи та обладнання. Але команда не опустила руки – винайняли нове приміщення, домовилися про пакування чаю на потужностях конкурентів і замовили нову сировину. Уже у вересні вийшли на 5 млн виручки", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, щоб відновити обладнання, Teahouse подала заявку на грант на відновлення і стала першою в Україні, хто його отримає. Заявка вже погоджена і готується до видачі.

"Грант на відновлення – новий напрям в межах програми "Гранти для переробних підприємств", яку уряд запустив у серпні цього року. Максимальна сума – до 16 млн грн, але не більше фактично підтвердженої суми збитків. Кошти можна використати на закупівлю, доставку та монтаж обладнання. Держава бере на себе до 80% витрат", - розповіла прем'єр.

Як вона зазначила, у програмі можна взяти участь повторно, через три роки після отримання першого гранту і за умови виконання всіх його умов.

"Підприємства, які купують українське обладнання, друкарні, виробники БПЛА, а також бізнес, що працює на прифронтових та деокупованих територіях, отримують пільгові умови", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці липня російська атака на Дніпро зруйнувала виробництво та склади чайної компанії Teahouse.