Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 63,9% фінансування УКФ

Збільшення на 63,86% фінансування Українського культурного фонду (УКФ) порівняно з 2025 роком передбачає проєкт державного бюджету України на 2026 рік.

Згідно із законопроєктом №14000 від 15 вересня, на забезпечення функціонування УКФ, зокрема, здійснення Фондом заходів із підтримки проєктів, передбачається 410,8 млн грн, що на 160,1 млн грн більше, ніж в 2025 році.

"Але і це ще не фінал: ми продовжуємо роботу над залученням фінансування від міжнародних партнерів та соціально відповідального бізнесу. Вже маємо попередні домовленості з міжнародною програмою "Партнерство за сильну Україну" та British Council Ukraine щодо співфінансування конкурсів. Дві обласні військові адміністрації також висловили зацікавленість і попередню готовність відкриття спільних ЛОТів за прикладом Запоріжжя. Ще одна партнерська ініціатива перебуває на етапі підготовки", - написала виконавча директорка УКФ Анастасія Образцова в мережі Facebook, коментуючи проект бюджету.

Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2024 рік на УКФ передбачалося 215,7 млн грн, а держбюджет-2025 передбачає збільшення фінансування УКФ на 16,2%.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив, що на сьогодні (2025 рік) УКФ може задовольнити лише 12-13% від того, що очікує культурна спільнота.

20 березня виконавча директорка УКФ Образцова запропонувала законодавчо закріпити фінансування Фонду на рівні не менше 0,1% видатків загального фонду державного бюджету за попередній рік, доопрацювати нормативно-правові акти для підтримки довготривалих проєктів, а також врегулювати процес розроблення та затвердження пріоритетних напрямів діяльності УКФ.