Події
18:36 28.11.2025

Україну на перемовинах представлятимуть Гнатов, Умєров, представники МЗС і розвідки - Зеленський

Україну на перемовинах представлятимуть Гнатов, Умєров, представники МЗС і розвідки - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський анонсував перемовини, представниками будуть начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, секретар РНБО Рустем Умєров, представники Міністерства закордонних справ і розвідки.

"Скоро будуть перемовини, будуть наші представники – це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, - ми маємо всередині бути міцними", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п’ятницю.

Він зазначив, що саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків сили.

"Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною", - повідомив президент.

