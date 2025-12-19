Апеляція скасувала заочний арешт екснардепу-регіоналу Іванющенку - ЦПК

Апеляційна палата скасувала ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про заочний арешт колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка, повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).

"Апеляційна палата скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС Андрія Біцюка про заочний арешт колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка. Причиною ухвалення такого рішення стало те, що Іванющенку нібито належним чином не повідомили про засідання, під час якого йому обирали запобіжний захід", - йдеться у повідомленні ЦПК у Телеграм-каналі у п'ятницю.

Повідомляється, що тепер клопотання про тримання під вартою будуть розглядати в першій інстанції повторно. "А це означає, що поки що про процес екстрадиції мова не йтиме, і Іванющенко буде далі проживати в Монако. За повідомленнями ЗМІ, він осів саме там", - зазнали у ЦПД.

Як повідомлялося, 6 вересня 2025р. НАБУ та САП повідомили про вручення підозри столичній забудовниці Владі Молчановій у справі, що стосується ринку "Столичний". Партнером забудовниці по ринку був екснардеп-регіонал Іванющенко (Юра Єнакієвський). Між ними виник корпоративний конфлікт за контроль над ринком, який вони вирішили в обхід законодавства..

Раніше також повідомлялося, що 14 жовтня ВАКС заочно заарештував колишнього народного депутата України від Партії регіонів, підозрюваного в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме дев'яти земельних ділянок загальною площею 18 га. Тоді в повідомленні САП не вказувалося ім'я фігуранта. Судячи з фабули справи, йшлося про Іванющенка. У межах досудового розслідування було встановлено, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею у питанні контролю над розташованим у передмісті Києва гуртовим ринком сільськогосподарської продукції в підприємниці виник умисел вивести активи ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали мирову угоду щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови. У вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств – власників земельних ділянок.

Як повідомлялося, НАБУ оголосило в розшук колишнього народного депутата Іванющенка за підозрою у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.