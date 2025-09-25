Серед ексдетективів, у яких провели обшуки, - брат членкині правління ЦПК та адвокатки Магамедрасулова

Служба безпеки України провела обшуки у рідного брата члена правління Центра протидії корупції (ЦПК) та адвокатки керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова Олени Щербан, заявляють у ЦПК.

“Національне антикорупційне бюро повідомило про обшуки Служби безпеки України у колишніх детективів Бюро, які зараз є працівниками внутрішньої безпеки “Укрзалізниці”. Центр протидії корупції (ЦПК) зазначає – ці обшуки є частиною кампанії … з дискредитації НАБУ та ЦПК”, - йдеться в повідомленні ЦПК на сайті організації в четвер.

В повідомленні зазначається: “Серед ексдетективів, у яких провели обшуки, є рідний брат Олени Щербан – членкині правління ЦПК та адвокатки Руслана Магамедрасулова – Тарас Лікунов. Саме він вів справу щодо Артема Шила (колишнього радника Офісу президента, який в подальшому очолював департамент СБУ – ІФ-У) у Бюро”.

ЦПК розмістило скрін ухвали про обшук, крім того і з посиланням на Щербан стверджує, що в ухвалі немає жодного слова про “зловживання на УЗ”.

Раніше в НАБУ заявили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, які тепер є чинними працівниками “Укрзалізниці”, і пов’язали такі дії із можливим “посиленням системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій”.

“Ймовірно вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ”, - йшлося в повідомленні НАБУ в Телеграм.

“Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій”, - зазначили в НАБУ.

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу НАБУ. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова.

Магамедрасулову було оголошено підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Він підозрюється у веденні бізнесу в рф (виступав посередником у продажі партій технічної коноплі його батька до республіки Дагестан). Підозру та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою отримав також батько співробітника Бюро, громадянин РФ – Сентябр Магамедрасулов.

Згодом Магамедрасулову було повідомлено про нову підозру. За інформацією СБУ, під час досудового розслідування слідчі встановили, що окрім допомоги батьку в торгівлі з РФ, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.