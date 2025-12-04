Генпрокурор Кравченко про звільнення Магамедрасулових з-під варти: Це не виправдання підозрюваних, слідство триває

Зміна запобіжного заходу детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Руслану Магомедрасулову та його батьку Сентябру Магомедрасулову на домашній арешт не означає їх виправдання, наголошує генеральний прокурор Руслан Кравченко, не називаючи імені підозрюваного.

"Ще раз пояснюю: зміна запобіжного це не виправдання підозрюваних. Слідство триває, і лише по його закінченні суд встановить хто винен, а хто — ні", - написав Кравченко у Facebook у четвер.

Він заявив про "хвилю маніпуляцій, адресованих і Офісу Генерального прокурора, і мені особисто" навколо кримінального провадження, яке стосується "детектива НАБУ та його батька".

"Факти прості: кримінальне провадження зареєстровано Службою безпеки України, на підставі матеріалів, зібраних оперативними працівниками; прокурори визнали зібрані слідчими докази достатніми для повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом… Після повідомлення про підозру, слідчий суддя їм обрав запобіжний захід — тримання під вартою. 5 місяців слідства дали можливість слідчим міжвідомчої групи СБУ та ДБР провести значний обсяг роботи: допитати ключових свідків, зібрати та закріпити важливі докази. Внаслідок цього ймовірність перешкоджання слідству з боку підозрюваних істотно зменшилася, що стало підставою для звернення прокурорів до суду про помʼякшення, раніше обраного, запобіжного заходу", - пояснив генпрокурор.

Також він спростував розповсюджувану інформацію про те, що Офіс генерального прокурора нібито забрав кримінальне провадження в цій справі у Служби безпеки України і передав до іншого органу слідства. "Жодного рішення про зміну органу досудового розслідування не було і не буде. Матеріали витребувані для оцінки стану досудового розслідування як це відбувається у тисячах інших проваджень. Зараз матеріали вивчаються і після завершення їх повернуть до СБУ", - розповів Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що "прокуратура не працює під тиском і не буде".

Як повідомлялося, СБУ та Офіс генпрокурора заявляли, що викрили на веденні бізнесу в РФ керівника підрозділу НАБУ з дислокацією в м. Дніпро Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За матеріалами справи, це він координував діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька). При цьому він має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю Сентябру Магамедрасулову вести незаконну торгівлю з РФ. Як встановило розслідування, Магамедрасулов виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (Республіка Дагестан).

За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ.

СБУ стверджує, що Христенко підтримує стосунки з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим, з яким вони разом навчались в одному з донецьких університетів. За даними слідчих, підлеглі Скомарову детективу НАБУ сприяли втечі за кордон бізнес-партнеру Ігоря Коломойського – Геннадію Боголюбову. За матеріалами справи, ця "спецоперація" також була організована за посередництвом та під керівництвом Христенка.

Печерський райсуд Києва 2 липня обрав запобіжний захід Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою, а 17 жовтня продовжив його до 15 грудня без права на заставу. Захист просив для детектива будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою, однак прокурор заявив, що Магамедрасулов може переховуватись і впливати на свідків.

Але 2 грудня Печерський суд змінив запобіжний захід Сентябру Магамедрасулову: його випустили із СІЗО під домашній арешт. На наступний день з-під варти звільнили Руслана Магамедрасулова.

Вже після арешту та публікації аудіозаписів у справи про зловживання в енергетичному секторі стало відомо, що Руслан Магамедрасулов допоміг отримати низку доказів у справі про корупцію в "Енергоатомі".