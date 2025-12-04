Інтерфакс-Україна
Події
20:20 04.12.2025

Генпрокурор Кравченко про звільнення Магамедрасулових з-під варти: Це не виправдання підозрюваних, слідство триває

3 хв читати
Генпрокурор Кравченко про звільнення Магамедрасулових з-під варти: Це не виправдання підозрюваних, слідство триває

Зміна запобіжного заходу детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Руслану Магомедрасулову та його батьку Сентябру Магомедрасулову на домашній арешт не означає їх виправдання, наголошує генеральний прокурор Руслан Кравченко, не називаючи імені підозрюваного.

"Ще раз пояснюю: зміна запобіжного це не виправдання підозрюваних. Слідство триває, і лише по його закінченні суд встановить хто винен, а хто — ні", - написав Кравченко у Facebook у четвер.

Він заявив про "хвилю маніпуляцій, адресованих і Офісу Генерального прокурора, і мені особисто" навколо кримінального провадження, яке стосується "детектива НАБУ та його батька".

"Факти прості: кримінальне провадження зареєстровано Службою безпеки України, на підставі матеріалів, зібраних оперативними працівниками; прокурори визнали зібрані слідчими докази достатніми для повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом… Після повідомлення про підозру, слідчий суддя їм обрав запобіжний захід — тримання під вартою. 5 місяців слідства дали можливість слідчим міжвідомчої групи СБУ та ДБР провести значний обсяг роботи: допитати ключових свідків, зібрати та закріпити важливі докази. Внаслідок цього ймовірність перешкоджання слідству з боку підозрюваних істотно зменшилася, що стало підставою для звернення прокурорів до суду про помʼякшення, раніше обраного, запобіжного заходу", - пояснив генпрокурор.

Також він спростував розповсюджувану інформацію про те, що Офіс генерального прокурора нібито забрав кримінальне провадження в цій справі у Служби безпеки України і передав до іншого органу слідства. "Жодного рішення про зміну органу досудового розслідування не було і не буде. Матеріали витребувані для оцінки стану досудового розслідування як це відбувається у тисячах інших проваджень. Зараз матеріали вивчаються і після завершення їх повернуть до СБУ", - розповів Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що "прокуратура не працює під тиском і не буде".

Як повідомлялося, СБУ та Офіс генпрокурора заявляли, що викрили на веденні бізнесу в РФ керівника підрозділу НАБУ з дислокацією в м. Дніпро Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За матеріалами справи, це він координував діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька). При цьому він має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю Сентябру Магамедрасулову вести незаконну торгівлю з РФ. Як встановило розслідування, Магамедрасулов виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (Республіка Дагестан).

За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ.

СБУ стверджує, що Христенко підтримує стосунки з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим, з яким вони разом навчались в одному з донецьких університетів. За даними слідчих, підлеглі Скомарову детективу НАБУ сприяли втечі за кордон бізнес-партнеру Ігоря Коломойського – Геннадію Боголюбову. За матеріалами справи, ця "спецоперація" також була організована за посередництвом та під керівництвом Христенка.

Печерський райсуд Києва 2 липня обрав запобіжний захід Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою, а 17 жовтня продовжив його до 15 грудня без права на заставу. Захист просив для детектива будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою, однак прокурор заявив, що Магамедрасулов може переховуватись і впливати на свідків.

Але 2 грудня Печерський суд змінив запобіжний захід Сентябру Магамедрасулову: його випустили із СІЗО під домашній арешт. На наступний день з-під варти звільнили Руслана Магамедрасулова.

Вже після арешту та публікації аудіозаписів у справи про зловживання в енергетичному секторі стало відомо, що Руслан Магамедрасулов допоміг отримати низку доказів у справі про корупцію в "Енергоатомі".

 

Теги: #магамедрасулов #гпу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 03.12.2025
Апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти

Апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти

16:09 02.12.2025
Батьку детектива НАБУ Магамедрасулова змінили запобіжний захід

Батьку детектива НАБУ Магамедрасулова змінили запобіжний захід

14:43 25.09.2025
Серед ексдетективів, у яких провели обшуки, - брат членкині правління ЦПК та адвокатки Магамедрасулова

Серед ексдетективів, у яких провели обшуки, - брат членкині правління ЦПК та адвокатки Магамедрасулова

21:11 23.11.2023
Костін вітає рішення Європолу створити оперативну групу для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Костін вітає рішення Європолу створити оперативну групу для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

19:02 30.11.2022
Генпрокурор Костін високо оцінив ухвалення Берлінської декларації G7 із закликом не допустити безкарності за воєнні злочини РФ

Генпрокурор Костін високо оцінив ухвалення Берлінської декларації G7 із закликом не допустити безкарності за воєнні злочини РФ

20:53 09.09.2022
Генпрокурор Костін провів перше робоче засідання оновленої Task Force UA

Генпрокурор Костін провів перше робоче засідання оновленої Task Force UA

19:05 30.12.2021
Офіс генпрокурора координує розслідування проти топ-10 боржників НБУ та Фонду гарантування вкладів на 120 млрд грн

Офіс генпрокурора координує розслідування проти топ-10 боржників НБУ та Фонду гарантування вкладів на 120 млрд грн

17:44 20.08.2021
Слідство щодо Медведчука та Козака завершено, матеріали передано захисту

Слідство щодо Медведчука та Козака завершено, матеріали передано захисту

ВАЖЛИВЕ

Мирна угода має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України – президент Кіпру

Головування Кіпру в ЄС може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України – Зеленський

Умєров та Гнатов зустрінуться з американською стороною у Флориді в четвер – член делегації України

У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

Удари РФ по енергетиці призвели до додаткових відключень понад 100 тис. споживачів у трьох областях - Міненерго

ОСТАННЄ

Окупанти атакували дронами Городню Чернігівської області, двоє цивільних поранені

Восьмеро людей дістали поранень в Херсонській області внаслідок російських обстрілів - прокуратура

Міжнародний список культурних цінностей UNESCO поповнили 19 українських об’єктів

Зеленський обговорив з Коштою заплановані перемовини з США

МЗС Туреччини викликало представників дипмісій України та РФ "через поширення війни у Чорному морі"

"Еко-Оптіма" Козицького в 2026р. планує добудувати Сокальську ВЕС 40 МВт та почати ВЕС Белз 100 МВт

Масований обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ – "Нафтогаз"

Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

Офіс генпрокурора про рішення Генасамблеї ООН щодо депортованих українських дітей: світ вимагає реакції

Польський суд видав європейські ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА