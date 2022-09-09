Генпрокурор Костін провів перше робоче засідання оновленої Task Force UA

В Офісі Генерального прокурора відбулося перше робоче засідання оновленої Task Force UA – Міжвідомчої робочої групи щодо притягнення до відповідальності причетних до агресії проти України осіб, розшуку, арешту та подальшої конфіскації їх активів.

Як повідомляється на сайті Офісу генпрокурора у п'ятницю, генеральний прокурор Андрій Костін закликав учасників робочої групи налагодити системну комунікацію щодо Task Force інших країн. За його словами, доцільно також розширити коло статей Кримінального кодексу України, переслідування яких може стати предметом зацікавленості Task Force.

"Якщо раніше мова йшла лише про воєнні злочини та злочин агресії, то зараз потрібно звернути увагу і на злочини, пов’язані з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, і на вчинення державної зради та інші злочини проти основ національної безпеки і економічної стабільності держави", – наголосив генпрокурор.

Раніше внаслідок оновлення керівництва Task Force UA головою міжвідомчої робочої групи став посол із особливих доручень МЗС України Антон Кориневич. Радник Офісу президента України Владислав Власюк став першим заступником керівника та першим секретарем. Заступником і керівником напряму виявлення та арешту активів стала Катерина Каплюк із Національного агентства з протидії корупації. Відповідальною за санкційний напрямок, направлення конфіскації та вилучення активів визначено заступника міністра юстиції України Ірину Мудру.

Як зазначається у повідомленні, робота Task Force UA також перебудована: з'явилися санкційний напрям, напрям конфіскації та вилучення активів. Також є напрями виявлення та арешту активів та розроблення нормативно-правових актів.