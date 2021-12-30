Події

19:05 30.12.2021

Офіс генпрокурора координує розслідування проти топ-10 боржників НБУ та Фонду гарантування вкладів на 120 млрд грн

3 хв читати
Офіс генпрокурора координує розслідування проти топ-10 боржників НБУ та Фонду гарантування вкладів на 120 млрд грн

Офіс генерального прокурора координує розслідування у провадженнях стосовно топ-10 боржників Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), їхня сукупна заборгованість перед вкладниками, не покрита виплатами фонду, становить понад 120 млрд грн, повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"За нашими даними, частина цих коштів банально розтрачена та розкрадена власниками та менеджментом цих установ", - написала вона в колонці для інтернет-видання "Українська правда".

Венедіктова наголосила, що Офіс генпрокурора активно працює над поверненням вкрадених активів інших банків та покаранням тих, хто ошукав вкладників.

"Це питання вперше потрапило до структурного маяка МВФ, і ми тепер публічно звітуватимемо про активність на цьому напрямі", - зазначила генеральний прокурор.

За її словами, серед знакових кроків: притягнення до відповідальності екс-власника Дельта Банку (Микола Лагун – ІФ) за розтрату понад 1 млрд грн. Крім нього, повідомлення про підозру отримали голова ради директорів та два його заступники, а також директор однієї із пов'язаних фінансових компаній, уточнила Венедіктова.

Генпрокурор додала, що є прогрес також у провадженні щодо розтрати 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит", завершено спеціальне досудове розслідування щодо викрадення 5,5 млрд грн, які належали ПАТ "Брокбізнесбанк" (Київ) та НБУ.

Згідно з оновленим меморандумом України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за програмою stand-by, до кінця грудня цього року Офіс генпрокурора має оприлюднити піврічний звіт про результати кримінальних розглядів стосовно колишніх власників, менеджерів та пов'язаних осіб збанкрутілих з 2014 року банків. У цьому звіті має бути зазначено агреговані дані про кількість осіб, стосовно яких було проведено розслідування та яких було засуджено, а також розмір штрафів та відшкодування збитків.

Наступним за часом структурним маяком на цьому напрямі є оприлюднення до кінця лютого 2022 року комплексного стратегічного документа та плану дій щодо повернення активів збанкрутілих банків.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова вважає, що результатом більш скоординованої роботи щодо повернення коштів банків, виведених із ринку, може стати зростання часткового добровільного погашення боргів екс-власниками.

"Що може статися і чого хотілося б, можливо, власники якоюсь мірою будуть готові добровільно закривати борги", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про виконання пункту меморандуму з МВФ щодо посилення роботи з повернення виведених коштів.

Рожкова наголосила, що всі наявні в НБУ документи, які підтверджують ті чи ті зловживання, було передано до правоохоронних органів. За її словами, ФГВФО щодо кожного з банків згідно з графіком проводить due diligence із залученням аудиторських компаній, щоб визначити, куди та як виводили кошти. Далі готують позовні вимоги, які мають передавати або до судів, або до правоохоронних органів тут або до інших юрисдикцій.

Теги: #гпу #банки #фгвфо
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 29.12.2021
Суди не задовольнили позов Полтавського ГЗК Ferrexpo Жеваго до ФГВФО на 3,9 млрд грн

Суди не задовольнили позов Полтавського ГЗК Ferrexpo Жеваго до ФГВФО на 3,9 млрд грн

07:24 17.12.2021
"Альфа-банк" почав нараховувати клієнтам "ковідну тисячу"

"Альфа-банк" почав нараховувати клієнтам "ковідну тисячу"

19:39 16.12.2021
НБУ постановив гендерно вирівняти винагороду в банках

НБУ постановив гендерно вирівняти винагороду в банках

14:11 02.12.2021
Держава ніколи не поверне інвестованих у держбанки коштів – експерт

Держава ніколи не поверне інвестованих у держбанки коштів – експерт

20:07 24.11.2021
Меморандум із МВФ декларує реформу ВРП та відбір суддів України за європейськими стандартами

Меморандум із МВФ декларує реформу ВРП та відбір суддів України за європейськими стандартами

19:55 24.11.2021
Україна може заборонити компаніям екс-власників збанкрутілих банків участь у держзакупівлях

Україна може заборонити компаніям екс-власників збанкрутілих банків участь у держзакупівлях

11:08 29.09.2021
Банки за три тижні задекларували 33 млн у рамках кампанії з добровільного декларування активів фізосіб - Гетманцев

Банки за три тижні задекларували 33 млн у рамках кампанії з добровільного декларування активів фізосіб - Гетманцев

20:57 12.09.2021
Найближчим часом "Дія" повідомлятиме користувачів про те, який банк і для чого перевіряє їх кредитну історію - Федоров

Найближчим часом "Дія" повідомлятиме користувачів про те, який банк і для чого перевіряє їх кредитну історію - Федоров

19:15 07.09.2021
Профільний комітет рекомендував ВР ухвалити у другому читанні законопроект про поступове збільшення суми гарантування до 600 тис. грн до 2023 року

Профільний комітет рекомендував ВР ухвалити у другому читанні законопроект про поступове збільшення суми гарантування до 600 тис. грн до 2023 року

17:44 20.08.2021
Слідство щодо Медведчука та Козака завершено, матеріали передано захисту

Слідство щодо Медведчука та Козака завершено, матеріали передано захисту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загрози відкритої агресії з боку РФ наразі немає, великої небезпеки на кордонах також

РНБО розглянула можливість синхронізації з іноземними партнерами санкцій проти громадян України

РНБО може визначити перших олігархів під час засідання у травні 2022 року

Данілов анонсував створення міжвідомчої робгрупи з перевірки постачання озброєння в армію з 2017 року

Протиаварійні роботи в Гостиному дворі в Києві розпочнуться 31 грудня

ОСТАННЄ

Загрози відкритої агресії з боку РФ наразі немає, великої небезпеки на кордонах також

РНБО розглянула можливість синхронізації з іноземними партнерами санкцій проти громадян України

До бюджету України надійшов 71 млрд грн після запровадження санкцій стосовно контрабандистів

РНБО може визначити перших олігархів під час засідання у травні 2022 року

Данілов заявив про необхідність розширення вакцинації

Данілов анонсував створення міжвідомчої робгрупи з перевірки постачання озброєння в армію з 2017 року

ДАНІЛОВ АНОНСУВАВ СТВОРЕННЯ МІЖВІДОМЧОЇ РОБГРУПИ З ПЕРЕВІРКИ ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ В АРМІЮ З 2017 РОКУ

Державіаслужба дозволила SkyUp літати з Києва до Душанбе, анулювала право "МАУ" на експлуатацію цієї лінії

Протиаварійні роботи в Гостиному дворі в Києві розпочнуться 31 грудня

В Індії через зростання захворюваності на COVID-19 обмежать скупчення людей на Новий рік

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА