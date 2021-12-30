Офіс генпрокурора координує розслідування проти топ-10 боржників НБУ та Фонду гарантування вкладів на 120 млрд грн

Офіс генерального прокурора координує розслідування у провадженнях стосовно топ-10 боржників Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), їхня сукупна заборгованість перед вкладниками, не покрита виплатами фонду, становить понад 120 млрд грн, повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"За нашими даними, частина цих коштів банально розтрачена та розкрадена власниками та менеджментом цих установ", - написала вона в колонці для інтернет-видання "Українська правда".

Венедіктова наголосила, що Офіс генпрокурора активно працює над поверненням вкрадених активів інших банків та покаранням тих, хто ошукав вкладників.

"Це питання вперше потрапило до структурного маяка МВФ, і ми тепер публічно звітуватимемо про активність на цьому напрямі", - зазначила генеральний прокурор.

За її словами, серед знакових кроків: притягнення до відповідальності екс-власника Дельта Банку (Микола Лагун – ІФ) за розтрату понад 1 млрд грн. Крім нього, повідомлення про підозру отримали голова ради директорів та два його заступники, а також директор однієї із пов'язаних фінансових компаній, уточнила Венедіктова.

Генпрокурор додала, що є прогрес також у провадженні щодо розтрати 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит", завершено спеціальне досудове розслідування щодо викрадення 5,5 млрд грн, які належали ПАТ "Брокбізнесбанк" (Київ) та НБУ.

Згідно з оновленим меморандумом України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за програмою stand-by, до кінця грудня цього року Офіс генпрокурора має оприлюднити піврічний звіт про результати кримінальних розглядів стосовно колишніх власників, менеджерів та пов'язаних осіб збанкрутілих з 2014 року банків. У цьому звіті має бути зазначено агреговані дані про кількість осіб, стосовно яких було проведено розслідування та яких було засуджено, а також розмір штрафів та відшкодування збитків.

Наступним за часом структурним маяком на цьому напрямі є оприлюднення до кінця лютого 2022 року комплексного стратегічного документа та плану дій щодо повернення активів збанкрутілих банків.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова вважає, що результатом більш скоординованої роботи щодо повернення коштів банків, виведених із ринку, може стати зростання часткового добровільного погашення боргів екс-власниками.

"Що може статися і чого хотілося б, можливо, власники якоюсь мірою будуть готові добровільно закривати борги", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про виконання пункту меморандуму з МВФ щодо посилення роботи з повернення виведених коштів.

Рожкова наголосила, що всі наявні в НБУ документи, які підтверджують ті чи ті зловживання, було передано до правоохоронних органів. За її словами, ФГВФО щодо кожного з банків згідно з графіком проводить due diligence із залученням аудиторських компаній, щоб визначити, куди та як виводили кошти. Далі готують позовні вимоги, які мають передавати або до судів, або до правоохоронних органів тут або до інших юрисдикцій.