Українські банки залишаються надійними - РА "Стандарт-Рейтинг"

Підсумки перших 9 місяців 2025 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до її прибуткової роботи. Консолідований прибуток банківської системи в першому кварталі склав майже 40 млрд грн, за перше півріччя 2025 року — 78 млрд грн, а за 9 місяців — вже 119,42 млрд грн. З консолідованого прибутку банківської системи 65,3% приходилось на прибуток державних банків.

З 60 діючих банків тільки 11 завершили 9 місяців 2025 року зі збитком. При цьому, як і в першому півріччі 2025 року, банків з від’ємним чистим процентним доходом не зафіксовано.

Від початку 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) по кредитам в цілому по банківській системі знизилась з 30,29% до 25,04%, по кредитам банків з приватним капіталом — з 12,54% до 9,26%. Поступове покращення якості банківських кредитних портфелів відбувалось під впливом їх номінального зростання та зусиль банків по врегулюванню проблемної заборгованості.

Банки були дуже добре забезпечені ліквідністю. Порушень нормативів ліквідності банків-учасників рейтингу впродовж перших трьох кварталів 2025 року не фіксувалось. Рівень вкладень в короткострокові депозитні сертифікати НБУ в 2025 році коливався від 170 до 543 млрд грн, а вкладення банків в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) станом на 01.10.2025 року складали 887 млрд грн.

Продовжував зростати і кредитний портфель банків: за перші 9 місяців 2025 року номінальний кредитний портфель банків виріс до 1,48 трлн грн. Номінальне зростання кредитної заборгованості відбувалось під тиском інфляції і великих процентних ставок за кредитами. Втім, зниження рівня NPL та прибуткова робота більшості банків вказували на те, що на кредитному ринку системних проблем було обмаль.

Від початку війни кошти клієнтів банків зросли з 1,5 трлн грн до майже 2,941 трлн грн. Частка валютних депозитів в українських банках поступово знизилась: з 35,98% до 32,19%. Однією з причин зниження частки коштів в іноземній валюті в українських банках є низькі ставки за депозитами в іноземній валюті. Низька частка валютних депозитів в українських банках спостерігалась на фоні значних обсягів нагромаджень готівкової валюти на руках у населення України.

ТОП-10 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками першого півріччя 2025 року:

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" АТ "ПРАВЕКС БАНК" АТ "КРЕДОБАНК" АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" АТ "АБ "РАДАБАНК" АБ "УКРГАЗБАНК" АТ "ОЩАДБАНК" АТ "УКРСИББАНК"

ТОП-3 лідерів рейтингу

ТОП-3 рейтингу надійності банківських депозитів за підсумками 9 місяців 2025 року складався з українських банків з іноземним капіталом та банків з державною часткою. Рейтинг надійності банківських депозитів вчергове очолив АТ "Креді Агріколь Банк". Банк завершив 9 місяців 2025 року з прибутком після оподаткування 3,633 млрд грн, витративши на податок на прибуток 1,213 млрд грн. АТ "Креді Агріколь Банк" мав гарний запас регулятивного капіталу та ліквідності.

Другу сходинку рейтингу зайняв державний АТ КБ "ПриватБанк". Банк завершив перші 9 місяців 2025 року з прибутком 50,634 млрд грн та витратив на податок на прибуток 16,331 млрд грн. Станом на 01.10.2025 року АТ КБ "ПриватБанк" мав регулятивний капітал в розмірі 59,11 млрд грн та підтримував достатність регулятивного капіталу на рівні 13,03%. Банк був добре забезпечений ліквідністю: LCRвв становив 295,00%, LCRів — 249,26%, NSFR — 128,32%.

Третю сходинку в рейтингу посів АТ "Райффайзен Банк", він завершив 9 місяців 2025 року з прибутком 7,331 млрд грн та витратив на податок на прибуток 2,520 млрд грн. Станом на початок четвертого кварталу 2025 року банк мав регулятивний капітал в розмірі 18,204 млрд грн та підтримував достатність регулятивного капіталу на рівні 13,49%. АТ "Райффайзен Банк" мав гарний запас ліквідності: LCRвв складав 337,19%, LCRів — 487,14%, NSFR — 167,77%.

Інші лідери ТОП-10

Також до ТОП-10 рейтингу надійності банківських депозитів увійшли українськи банки АТ "Правекс Банк", АТ "Кредобанк", АТ "Банк Кредит Дніпро", Радабанк, державні АБ "Укргазбанк", АТ "Ощадбанк" та інші.

АТ "Банк Кредит Дніпро" за підсумками перших 9 місяців 2025 року отримав прибуток після оподаткування 195,655 млн грн, витрати банку на податок на прибуток склали 83,521 млн грн. Станом на 01.10.2025 року регулятивний капітал банку становив 1,563 млрд грн, а норматив достатності регулятивного капіталу — 12,26% при нормативі не менше 10,00%. АТ "Банк Кредит Дніпро" мав гарний запас ліквідності: на 01.10.2025 року норматив покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) склав 150,61%, а в іноземній валюті (LCRів) — 153,84%. На початок четвертого кварталу 2025 року клієнти довірили банку 19,441 млрд грн. За третій квартал кошти клієнтів в банку виросли на 4,5%. За словами Дениса РАКОВСЬКОГО, в.о. Директора з роздрібного бізнесу Банку: "Кредит Дніпро Банк надає українцям пропозиції по вкладах, які дозволяють гнучко та ефективно керувати власними фінансами та отримувати прибуток. Так, банк пропонує 2,5% річних вкладами в доларах США для фізичних осіб строком на 6 місяців та 2,0% річних – на 3 місяці. Мінімальна сума вкладу – від 100 доларів США. Наразі це одна з найвигідніших ставок у доларах США серед банків України". На 01.10.2025 року заборгованість за кредитами клієнтів АТ "Банк Кредит Дніпро" склала 10,083 млрд грн, вкладення банку в ОВДП оцінювались в сумі 7,178 млрд грн. У серпні 2025 року центральний офіс банку в Києві був пошкоджений під час російської атаки, однак це не вплинуло на стабільність роботи установи та не призвело до погіршення її фінансових показників.

АБ "Укргазбанк" завершив перші три квартали 2025 року з прибутком 3,899 млрд грн та витратив на податок на прибуток 1,144 млрд грн. Станом на 01.10.2025 року банк мав регулятивний капітал на рівні 13,908 млрд грн та підтримував достатність регулятивного капіталу на рівні 16,36%. АБ "Укргазбанк" був добре забезпечений ліквідністю: LCRвв дорівнював 145,56%, LCRів — 183,67%, NSFR — 125,12%.

Радабанк стабільно входить до рейтингу надійності банківських депозитів, але цього разу значно покращив свої позиції в рейтингу. За перші 9 місяців 2025 року прибуток банку склав 165,424 млн грн. Станом на початок четвертого кварталу 2025 року Радабанк мав високий регулятивний капітал на рівні 641,761 млн грн при нормативі не менше 200 млн грн та із запасом дотримувався нормативу достатності регулятивного капіталу (Нрк) на рівні 12,25% при нормативному значенні Нрк не менше 10,00%. Також банк був добре забезпечений ліквідністю: коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) на 01.10.2025 року складав 245,31%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) — 208,67%. Радабанк впродовж 2025 року демонстрував динамічний розвиток. Так, станом на 01.10.2025 року населення та бізнес довірили банку коштів на суму 11,545 млрд грн, що на 22,51% більше, ніж на початок 2025 року.

Найоптимальніші депозитні програми під час війни

В рамках п’ятдесятого рейтингу надійності банківських депозитів агентство склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення. Під час війни ліквідність банківських депозитів при збереженні відносно високої дохідності набуває особливого значення. Агентство вивчило депозитні, карткові та ощадні програми для населення всіх 50 банків, які приймали участь у рейтингу, та визначило лідерів рейтингу за двома категоріями депозитних продуктів.

1. Серед класичних депозитних продуктів вдруге кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит "Надійний" від АТ "Банк Кредит Дніпро". В рамках акції "Новий сезон" по цьому виду депозиту банк пропонує ставку до 17% річних. На думку Агентства, поєднання депозиту "Надійний" з акцією "Новий сезон" залишається одним з найкращих рішень для розміщення заощаджень населенням в Україні.

2. Серед банків, які пропонують населенню депозитні продукти до запитання, кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма Радабанк — RADAbox. Відкрити рахунок RADAbox до основного карткового або поточного рахунку клієнт банку може самостійно у мобільному застосунку RB24. Програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку: на момент складання рейтингу ставка по рахункам в гривнях становила 8%. Продукт поєднує в собі переваги депозиту, банківської картки та поточного рахунку.

В цілому, станом на початок четвертого кварталу 2025 року, кошти клієнтів банків в банківській системі України збільшились майже до 3 трлн грн, причому станом на 01.10.2025 року кошти фізичних осіб в українських банках сягнули 1,33 трлн грн. За спостереженнями агентства, банки активно переглядали свої депозитні та ощадні програми часто в бік корекції ставок. Виявлена тенденція стосувалась вкладів в національній валюті. Агентство позитивно оцінює здатність українських банків збільшувати обсяги залучених коштів населення в національній валюті під час війни.

З повною версією Звіту можна ознайомитися за посиланням.