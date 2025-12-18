Інтерфакс-Україна
Чернігівське підприємство «Земля і воля» заявило про інформаційні атаки

Агропідприємство ТОВ «Земля і воля» (Чернігівська обл.) заявило про посилення інформаційних атак і «чорного піару» проти компанії та родини покійного засновника Леоніда Яковишина, повідомив чернігівський інформаційний портал CHE.CN.UA за підсумками зборів трудового колективу.

В.о. генерального директора Валентина Чернякова повідомила, що господарство вчасно завершило сезонні роботи та підготувало землю до наступного сезону. «Найперше, що хочеться зробити, - це подякувати всьому трудовому колективу... за вчасно зібраний урожай і підготовку до наступного року», - сказала вона.

За її словами, з серпня 2025 року підприємство підвищило зарплати на 30%, а середній рівень оплати праці становить 30 тис. грн. Також, як зазначається в матеріалі, на початку 2026 року працівники мають отримати «тринадцяту зарплату».

Перший заступник гендиректора Василь Нестерук повідомив, що сезон був складним через погодні умови та високу вологість кукурудзи, що збільшило витрати на сушіння. За його словами, господарство витратило близько 130 млн грн на природний газ для сушіння кукурудзи, а також придбало три генератори вартістю 8 млн грн кожен. «Попри складності, всі завдання, поставлені перед колективом, ми виконали і підготувались до майбутнього врожаю», - сказав Нестерук.

На зборах керівництво також заявило про намір підвищити орендну плату за землю, розмір якої залежатиме від нормативно-грошової оцінки, і провести розрахунки з орендодавцями до кінця грудня, як передбачено договорами.

Коментуючи інформатаки, Чернякова заявила: «Декому хочеться прийти на готове... дехто хоче прийти і хазяйнувати на все готовеньке». Вона звернулася до колективу із закликом не допустити такого сценарію.

Також, за її словами, підприємство продовжує роботу та допомогу військовим, а «дітище Леоніда Яковишина... не продається».

ТОВ «Земля і воля» (код ЄДРПОУ 30866306) зареєстроване 29 березня 2000 року, основний КВЕД - вирощування зернових і насіння олійних культур.

За даними компанії, в обробітку - 32,5 тис. га ріллі, ключова культура - кукурудза (92,5% посівних площ), також вирощуються пшениця, ячмінь та інші культури; серед напрямів зазначені рослинництво, тваринництво та переробка.

За даними Opendatabot, дохід компанії у 2024 році становив 2,677 млрд грн, чистий прибуток - 803,7 млн грн, активи - 3,782 млрд грн, зобов’язання - 458,8 млн грн, кількість працівників - 1,2 тис.

