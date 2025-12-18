Дослідження здійснено Українським центром економічних та політичних досліджень ім. Олександра Разумкова.

Проєкт здійснюється за підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

В умовах тривалої війни та масштабної вимушеної міграції питання повернення українців із країн Європейського Союзу набуває стратегічного значення для повоєнного відновлення, соціальної згуртованості та довгострокового розвитку України. Дослідження "Реінтеграція українців: культурно-ідентичнісні та соціально-економічні аспекти повернення" пропонує комплексний аналіз чинників, що впливають на рішення про повернення, а також формує практичні рекомендації для державної політики реінтеграції.

У фокусі дослідження - взаємозв’язок між безпековими умовами, економічними можливостями, доступом до соціальної інфраструктури та трансформацією ідентичності українців унаслідок тривалого перебування за кордоном. Особливу увагу приділено формуванню гібридної та транскордонної ідентичності, що поєднує досвід інтеграції в країнах ЄС із збереженням зв’язку з Україною та безпосередньо впливає на мотивацію до повернення.

Аналітична частина роботи ґрунтується на результатах соціологічних опитувань, глибинних експертних інтерв’ю та аналізі європейських практик тимчасового захисту й програм повернення. Отримані результати свідчать, що рішення про повернення визначається не лише рівнем матеріальних стимулів, а й якістю інституційного середовища, рівнем довіри до держави, наявністю зрозумілих і передбачуваних механізмів реінтеграції, а також можливостями професійної та соціальної самореалізації в Україні.

Окремий розділ дослідження присвячено співпраці між Україною та країнами ЄС у формуванні "перехідної моделі" — від статусу тимчасового захисту до поетапної реінтеграції. У цьому контексті наголошується на необхідності узгоджених політик, обміну даними, взаємного визнання кваліфікацій та підтримки мобільності людського капіталу як важливого ресурсу відновлення України та поглиблення європейської інтеграції.

За результатами дослідження сформульовано рекомендації для органів державної влади, органів місцевого самоврядування та міжнародних партнерів, спрямовані на розробку національної стратегії реінтеграції, посилення ролі громад і створення сталих соціально-економічних умов для повернення громадян.

Дослідження адресоване представникам органів влади, експертному середовищу, міжнародним організаціям, а також усім зацікавленим сторонам, залученим до формування політики повернення та реінтеграції українських вимушених мігрантів.