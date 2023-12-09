Зеленська закликала українські державні та громадські організації до участі у реінтеграції повернутих із РФ дітей

Перша леді України Олена Зеленська в рамках першої зустрічі Міжнародної коаліції країн щодо повернення незаконно депортованих до РФ українських дітей закликала українські державні та громадські організації брати участь у адаптації та розробці програм реінтеграції для неповнолітніх.

За її словами, на даний момент Україні вдалося повернути лише 387 із майже 20 тисяч незаконно депортованих чи викрадених Росією дітей.

Як зауважила Зеленська, "кожне таке повернення – не статистика, а унікальна спецоперація, причому міжнародна".

"Росія не йде на прямий контакт з нами. І тому діти їдуть додому через треті країни за посередництвом багатьох небайдужих людей. Ось чому так важлива співпраця світу", - акцентувала вона.

У зв'язку з цим перша леді висловила надію на ефективну діяльність Міжнародної коаліції країн щодо повернення українських дітей.

Також Зеленська звернула увагу присутніх на потребу реінтеграції дітей, яких повернули до українського суспільства.

"Повернути викрадених дітей додому – важка робота. Проте не менш важка – це повернути їм відчуття вдома. Простіше кажучи, привезти додому та обійняти на кордоні – мало. Треба побудувати їм гідне життя тут. Щоб сьогоднішні наші герої мали можливості для навчання та самореалізації – такі ж, як їхні однолітки, щоб після пережитого в полоні діти та їхні родичі отримали психологічну допомогу, щоб на рівні громад вони мали матеріальну та соціальну підтримку, не стикалися з адміністративними складнощами – не мали думати про виживання, тому нашою принциповою позицією має стати те, що при поверненні на батьківщину їх має зустріти сім'я. Нехай приймальня, але справжня", - сказала дружина президента.

Перша леді зазначила, що Україна наполегливо працює над розвитком сімейних форм виховання.

"У цьому випадку — це наш прямий моральний обов'язок: викрадену дитину, яка не мала батьків або близьких, ми маємо оточити сімейними умовами. Тому що тільки в сім'ї можливе справжнє моральне повернення додому. Закликаю всіх причетних – державні та громадські структури – брати участь у адаптації". повернутих дітей та розробляти програми для тих, кого ми повернемо. Їх має зустрічати не просто батьківщина, а умови та можливості”, - резюмувала Зеленська.