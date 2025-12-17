Українці - за пріоритетне фінансування ветеранських програм та цивільного захисту для відновлення в умовах війни - опитування

Фото: Мінветеранів

Більше половини українців (53%) вважають, що кошти державного бюджету України, крім безпеки і оборони, під час війни потрібно витрачати на ветеранські програми (лікування, реабілітацію, соціальну адаптацію), а також підтримку ветеранів, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 11-18 листопада в рамках проєкту "Україна: суспільно-політичні виклики переходу від війни до миру та повоєнного відновлення" за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Відповідаючи на запитання, на що, крім витрат на зміцнення безпеки і оборони, насамперед потрібно витрачати кошти державного бюджету України для відновлення в умовах війни, ще 46% опитаних відповіли, що на посилення цивільного захисту населення: будівництво і обладнання укриттів, забезпечення резервних джерел енергопостачання, спеціальне обладнання медичних закладів та інше.

32% респондентів вважають, що кошти під час війни потрібно витрачати на будівництво і ремонт соціальних інфраструктурних об’єктів (шкіл, лікарень тощо), 31% - на підвищення зарплат та доплати працівникам бюджетної сфери (учителям, лікарям та ін.), а також на підвищення пенсій, 29% - на створення робочих місць, 26% - на будівництво і ремонт виробничих інфраструктурних об’єктів загальнодержавного значення, наприклад, шляхів, мостів, портів, 24% - на будівництво соціального житла.

13% опитаних до пріоритетних напрямів відносять підтримку бізнесу, підприємств, 9,5% — підтримку культури, української культурної продукції.

Опитування методом face-to-face проводилося серед 2008 респондентів віком від 18 років на всіх територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії, за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.