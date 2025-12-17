Українці назвали найбільшою після бойових дій проблемою корупцію у владі, у майбутньому бояться падіння доходів

Найважливішою сьогоденною проблемою громадяни України вважають бойові дії у війні проти РФ на фронті - на неї вказали 68% опитаних в ході соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 11-18 листопада в рамках проєкту "Україна: суспільно-політичні виклики переходу від війни до миру та повоєнного відновлення" за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.

До найважливіших проблем респонденти також відносять хабарництво i корупцію в органах влади (45%), руйнування житла, спричинені ракетними та дроновими обстрілами (40%), руйнування інфраструктури (38%), перебої зі зв’язком, постачанням електроенергії, води, газу тощо (30%), низький рівень зарплат, пенсій (29%), підвищення цін на основні товари, інфляцію (27%), високі тарифи на комунальні послуги (25%).

Ще 19% назвали соціальне розшарування, прірву між бідними i багатими, 17% — мобілізацію, 17% ˗˗ хабарництво та корупцію в судовій системі, 13% — хабарництво i корупцію в інших сферах, 13,5% — неякісне чи недоступне медичне обслуговування, 12% — масовий виїзд громадян за кордон, 12% — недостатній рівень соціального захисту, 6,5% — зростання злочинності, недостатню безпеку на вулицях, 6% — дефіцит робочої сили, 6% — відсутність роботи, безробіття, 5,5% — неякісну чи недоступну освіту.

Кожну з інших проблем (наркоманія, алкоголізм, нестача свободи i демократії, несприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу, погана екологічна ситуація, недостатній захист української мови, поганий стан доріг, забезпечення свободи віросповідання, проблеми міжцерковних відносин, утиски мов національних меншин, проблеми міжнаціональних, міжетнічних відносин) назвали менше 5% опитаних.

Відповідаючи на запитання "Які проблеми є чи будуть актуальними для Вашої родини найближчим часом?" найчастіше респонденти називали російські обстріли (60%), а після цього найбільше - падіння чи втрату основних доходів (44%). Також називали загрозу втратити житло, в тому числі через обстріли (27%), корумпованість чиновників, посадових осіб (23%), недоступність якісного, належного лікування чи медичної допомоги (22%), хворобу (20%). 14% опитаних назвали втрату роботи, бізнесу, 9% — необхідність виїхати з країни, 8% — неможливість знайти роботу, 8% — погіршення умов праці на робочому місці, 7% — необхідність знайти житло, 7% — зростання злочинності, 6% — погану екологію (забруднене повітря, вода у місці проживання), 5% - голод.

Опитування методом face-to-face проводилося серед 2008 респондентів віком від 18 років на всіх територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії, за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.