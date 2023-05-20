Події

00:19 20.05.2023

Після перемоги на нас чекає багаторічна реінтеграція наших територій

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Після перемоги на нас чекає багаторічна реінтеграція наших територій

Після перемоги над РФ на Україну чекає складний етап - багаторічна реінтеграція територій, які 9 років перебували в оточенні російської пропаганди, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"Перемогою це все не зупиниться, на нас чекає досить складний етап, він буде, можна сказати, багаторічним, фактичною реінтеграцією наших територій. Тому що, вибачте, ми зараз отримаємо плюс три мільйони населення, яке 9 років жило під російською пропагандою. Це люди з зовсім іншим сприйняттям світу. Це не буде так легко, як здається", - сказав він в інтерв'ю для спецпроекту Дмитра Комарова "Рік за кадром".

За його словами, після перемоги буде досить тяжка робота, і це буде тривалий період.

Буданов зазначив, що перемога для України – повернення адміністративних кордонів за станом 1991 року.

"Я вам скажу так. Насправді може бути ситуація за якої не буде нічиєї капітуляції, але ми повернемо свої адмінкордони", - сказав він.

Також він висловив упевненість, що Росія після перемоги України виразно "видозміниться", з'являться нові "державотворення".

"Чим більше буде поразок у РФ - тим швидше почнеться процес видозміни. Не потрібна світові РФ у такому вигляді, як вона є зараз", - сказав він.

Буданов також сказав, що мріє про Україну - про сильну країну, "виключно світового лідера".

Теги: #україна #перемога #території #реінтеграція

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