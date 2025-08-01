Інтерфакс-Україна
Події
11:41 01.08.2025

Мовний омбудсмен: мовна реінтеграції окупованих територій має бути поетапною і добровільною

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Мовний омбудсмен: мовна реінтеграції окупованих територій має бути поетапною і добровільною
Фото: https://www.facebook.com/olena.ivanovska/

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що мовна реінтеграція тимчасово окупованих територій має бути поетапною і добровільною.

"Мовна реінтеграція - це надзвичайно тендітні, і водночас, дуже серйозне питання. Вона має бути поетапною, як мені видається, добровільною, і обов'язково в контексті загального курсу українізації, яка триває в державі", - сказала Івановська в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За її словами, в контексті підготовка підґрунтя до мовної реінтеграції тимчасово окупованих територій, Секретаріатом мовного омбудсмена буде здійснюватися планування методичних рекомендацій, щоб після звільнення територій не діяти хаотично, і щоб цей процес відбувався системно і гуманно.

Теги: #реінтеграція #окуповані_території #мова #івановська

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