ЖК «Лісовий квартал», будинок 16, став «Житловим комплексом року» за версією USBA IBUILD 2025 рік

11 грудня 2025 року в готелі Hilton Kyiv відбулася урочиста церемонія UKRAINIAN SPECIAL BUILDING AWARDS IBUILD 2025, організована Конфедерацією будівельників України. Подія об’єднала провідних представників будівельної галузі, девелоперів, інвесторів, архітекторів, представників влади та професійної спільноти.

У межах церемонії були відзначені проєкти, які формують нові стандарти сучасного житлового будівництва, поєднують якість архітектурних рішень, функціональність, комфорт проживання та відповідальний підхід до реалізації в умовах воєнного часу.

Житловий комплекс «Лісовий квартал», будинок 16, отримав нагороду «Житловий комплекс року 2025».



Проєкт реалізується ТОВ «МТДК «Будівельне місто» та є прикладом збалансованого підходу до житлової забудови, орієнтованої на потреби сучасних мешканців і довгострокову цінність для міського середовища.

Будинок 16 у складі ЖК «Лісовий квартал» вирізняється продуманими планувальними рішеннями, сучасною архітектурою, інтеграцією у природне оточення та увагою до якості будівництва на всіх етапах реалізації. Проєкт демонструє, що навіть у складний для країни період українські девелопери та забудовники продовжують створювати житло, яке відповідає високим професійним і споживчим стандартам.

Отримання нагороди «Житловий комплекс року 2025» стало визнанням роботи команди ТОВ «МТДК «Будівельне місто», а також підтвердженням актуальності та конкурентоспроможності проєкту на ринку житлової нерухомості України.

Alliance Novobud – українська девелоперська компанія, що працює на ринку житлової та комерційної нерухомості понад 18 років. Заснована в середині 2000-х років. Основний напрямок діяльності – будівництво багатоповерхових житлових комплексів комфорт- і бізнес-класу, а також супутньої соціальної та комерційної інфраструктури.

Компанія входить до топ-20 забудовників Києва та Київської області за кількістю введеного житла (за даними профільних порталів Anbud і ЛУН). Сумарний обсяг реалізованих проєктів оцінюється в понад 800 тис. кв. м житла. На етапі будівництва та підготовки – ще близько 300 тис. кв. м.

Alliance Novobud позиціонує себе як забудовник, орієнтований на якість і дотримання термінів. Компанія регулярно публікує звіти про будівельну динаміку, що підвищує рівень прозорості та довіри.

У період 2022-2025 років, незважаючи на війну та економічні труднощі, компанія продовжила активне будівництво, що виділяє її серед конкурентів.

Стратегія компанії передбачає розвиток змішаних житлових кварталів з інтеграцією шкіл, дитячих садочків, торгових площ і рекреаційних зон.