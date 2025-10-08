Ірина Міхальова взяла участь у дискусійній панелі ЛУН Conference

7 жовтня у Києві, у КВЦ «Парковий», відбулася ЛУН Conference — ключова подія року для професіоналів українського ринку нерухомості.

У межах конференції пройшла дискусійна панель «Співпраця девелоперів та агенцій нерухомості в продажах житла: потреби покупця та ефективна взаємодія», у якій взяла участь CMO компанії Alliance Novobud Ірина Міхальова.

Разом із колегами з провідних девелоперських та рієлторських компаній Ірина обговорила актуальні питання взаємодії між агентствами нерухомості та відділами продажів девелоперів.

Серед ключових тем панелі — пошук ефективних моделей співпраці, шляхи уникнення конфліктів щодо клієнтів, створення синергії між рієлторами та внутрішніми командами продажів, а також роль «первинки» у структурі продажів агентств.

«Сьогодні ринок потребує партнерства, заснованого на довірі та спільних інтересах. І девелопери, і агентства нерухомості мають працювати як одна команда, адже наша мета — забезпечити покупцю якісний продукт та бездоганний сервіс. Особливо зараз важливо шукати нові шляхи взаємодії, об’єднувати зусилля, ділитися аналітикою та досвідом. Лише так ми зможемо підвищити ефективність ринку й створити новий стандарт співпраці у сфері продажів» — зазначила Ірина Міхальова, CMO Alliance Novobud.

Участь Alliance Novobud у таких професійних подіях — це не лише можливість обмінятися досвідом, а й ще один крок до формування сучасної, відкритої екосистеми ринку нерухомості в Україні.