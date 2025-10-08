Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:31 08.10.2025

Ірина Міхальова взяла участь у дискусійній панелі ЛУН Conference

1 хв читати
Ірина Міхальова взяла участь у дискусійній панелі ЛУН Conference

7 жовтня у Києві, у КВЦ «Парковий», відбулася ЛУН Conference — ключова подія року для професіоналів українського ринку нерухомості.

У межах конференції пройшла дискусійна панель «Співпраця девелоперів та агенцій нерухомості в продажах житла: потреби покупця та ефективна взаємодія», у якій взяла участь CMO компанії Alliance Novobud Ірина Міхальова.  

Разом із колегами з провідних девелоперських та рієлторських компаній Ірина обговорила актуальні питання взаємодії між агентствами нерухомості та відділами продажів девелоперів.

Серед ключових тем панелі — пошук ефективних моделей співпраці, шляхи уникнення конфліктів щодо клієнтів, створення синергії між рієлторами та внутрішніми командами продажів, а також роль «первинки» у структурі продажів агентств.

«Сьогодні ринок потребує партнерства, заснованого на довірі та спільних інтересах. І девелопери, і агентства нерухомості мають працювати як одна команда, адже наша мета — забезпечити покупцю якісний продукт та бездоганний сервіс. Особливо зараз важливо шукати нові шляхи взаємодії, об’єднувати зусилля, ділитися аналітикою та досвідом. Лише так ми зможемо підвищити ефективність ринку й створити новий стандарт співпраці у сфері продажів» — зазначила Ірина Міхальова, CMO Alliance Novobud.

Участь Alliance Novobud у таких професійних подіях — це не лише можливість обмінятися досвідом, а й ще один крок до формування сучасної, відкритої екосистеми ринку нерухомості в Україні.

Теги: #alliance_novobud #ірина_міхальова #лун_conference

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:34 02.10.2025
Banker Awards 2025: Alliance Novobud — символ стабільності українського девелопменту

Banker Awards 2025: Alliance Novobud — символ стабільності українського девелопменту

12:41 25.09.2025
Клубний будинок Illinsky House отримав офіційну адресу

Клубний будинок Illinsky House отримав офіційну адресу

11:44 04.09.2025
Будинку №3 житлового комплексу Krona Park II присвоєна поштова адреса

Будинку №3 житлового комплексу Krona Park II присвоєна поштова адреса

17:55 02.09.2025
Alliance Novobud показал прогресс строительства в августе 2025 года

Alliance Novobud показал прогресс строительства в августе 2025 года

17:27 19.08.2025
Alliance Novobud отримав сертифікат про прийняття в експлуатацію будинку №3 у Krona Park II!

Alliance Novobud отримав сертифікат про прийняття в експлуатацію будинку №3 у Krona Park II!

16:35 18.08.2025
Житловий комплекс «Лісовий квартал» — лауреат премії «Український Будівельний Олімп»

Житловий комплекс «Лісовий квартал» — лауреат премії «Український Будівельний Олімп»

12:30 18.07.2025
Alliance Novobud у трійці лідерів забудовників столичного передмістя за підсумками 2024 року

Alliance Novobud у трійці лідерів забудовників столичного передмістя за підсумками 2024 року

17:48 07.07.2025
Обсяги інвестицій у первинне житло зростатимуть щорічно на 10-15% - думка

Обсяги інвестицій у первинне житло зростатимуть щорічно на 10-15% - думка

16:41 07.07.2025
CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова виступила спікеркою на Realty Summit 2025 в Одесі

CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова виступила спікеркою на Realty Summit 2025 в Одесі

13:14 18.06.2025
Ірина Міхальова — серед кращих топменеджерів України за версією журналу Фокус

Ірина Міхальова — серед кращих топменеджерів України за версією журналу Фокус

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Английский для IT-специалистов: терминология, кейсы, mock-interview

Англійська для IT-спеціалістів: термінологія, кейси, mock-interview

Приватбанк кредитує купівлю сільськогосподарської техніки по партнерських програмах від 0,01% річних в гривні

Федерація роботодавців України посилює позицію бізнесу на шляху до ЄС

Дистанційне навчання в початковій школі — переваги для українських родин

11-й Київський міжнародний економічний форум відбудеться у Києві 16 жовтня

У ТРЦ Епіцентр в Чабанах запрацювала інноваційна "Капсула сортування"

У Сараєво обговорили гібридний вплив Росії на Західні Балкани

Цифровий асистент Help-bot від Епіцентру отримав новий функціонал

KSG Agro розпочав новий етап програми працевлаштування ВПО на свинокомплексі на Дніпропетровщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА