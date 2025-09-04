Будинку №3 житлового комплексу Krona Park II присвоєна поштова адреса

Нещодавно введеному в експлуатацію будинку №3 житлового комплексу Krona Park II, що у Броварах, присвоєна поштова адреса:

Київська обл., Броварський район, Броварська територіальна громада, м. Бровари (станом на 01.01.2021), вулиця Соборна, 23.

Про старт передачі квартир та оформлення права власності повідомимо додатково.



Alliance Novobud - українська девелоперська компанія, що працює на ринку житлової та комерційної нерухомості понад 18 років. Заснована в середині 2000-х років. Штаб-квартира розташована в Києві. Основний напрямок діяльності - будівництво багатоповерхових житлових комплексів комфорт- і бізнес-класу, а також супутньої соціальної та комерційної інфраструктури.

Компанія входить до топ-20 забудовників Києва та Київської області за кількістю введеного житла (за даними профільних порталів Anbud і ЛУН). Сумарний обсяг реалізованих проєктів оцінюється в понад 800 тис. кв. м житла. На етапі будівництва та підготовки - ще близько 300 тис. кв. м.

Alliance Novobud позиціонує себе як забудовник, орієнтований на якість і дотримання термінів. Компанія регулярно публікує звіти про будівельну динаміку, що підвищує рівень прозорості та довіри.

У період 2022-2025 років, незважаючи на війну та економічні труднощі, компанія продовжила активне будівництво, що виділяє її серед конкурентів.

Стратегія компанії передбачає розвиток змішаних житлових кварталів з інтеграцією шкіл, дитячих садочків, торгових площ і рекреаційних зон.