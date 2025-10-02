Інтерфакс-Україна
Banker Awards 2025: Alliance Novobud — символ стабільності українського девелопменту

Девелоперська компанія Alliance Novobud отримала почесну нагороду премії Banker Awards 2025 у номінації «Символ стабільності українського девелопменту». Це визнання стало підтвердженням багаторічної послідовної роботи компанії, її надійності та внеску в розвиток сучасного житлового будівництва України. Урочиста церемонія нагородження відбулася 1 жовтня у Києві.

«Ми щиро вдячні організаторам премії та ринку за таку високу оцінку. Для нас ця нагорода — не просто символ стабільності, а й підтвердження того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Alliance Novobud впевнено продовжує будувати, здавати в експлуатацію житло та проєктувати нові комплекси. Наша головна мета — створювати якісний простір для життя людей та зберігати довіру інвесторів та покупців», — зазначила Ірина Міхальова, CMO Alliance Novobud.

Премія Banker Awards щороку відзначає компанії та фінансові інституції, які демонструють сталість, інноваційність і професіоналізм. Для Alliance Novobud ця нагорода — ще одне підтвердження репутації надійного девелопера та орієнтиру для всіх учасників ринку нерухомості.

Alliance Novobud – українська девелоперська компанія, що працює на ринку житлової та комерційної нерухомості понад 18 років. Заснована в середині 2000-х років.  Основний напрямок діяльності – будівництво багатоповерхових житлових комплексів комфорт- і бізнес-класу, а також супутньої соціальної та комерційної інфраструктури.

Компанія входить до топ-20 забудовників Києва та Київської області за кількістю введеного житла (за даними профільних порталів Anbud і ЛУН). Сумарний обсяг реалізованих проєктів оцінюється в понад 800 тис. кв. м житла. На етапі будівництва та підготовки – ще близько 300 тис. кв. м.

Alliance Novobud позиціонує себе як забудовник, орієнтований на якість і дотримання термінів. Компанія регулярно публікує звіти про будівельну динаміку, що підвищує рівень прозорості та довіри.

У період 2022-2025 років, незважаючи на війну та економічні труднощі, компанія продовжила активне будівництво, що виділяє її серед конкурентів.

Стратегія компанії передбачає розвиток змішаних житлових кварталів з інтеграцією шкіл, дитячих садочків, торгових площ і рекреаційних зон.

