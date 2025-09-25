Інтерфакс-Україна
12:41 25.09.2025

Клубний будинок Illinsky House отримав офіційну адресу

Девелоперська компанія Alliance Novobud повідомляє про важливу подію — клубному будинку Illinsky House присвоєна адреса: м. Київ, Подільський район, вулиця Набережно-Хрещатицька, 21.

Це знаковий етап у розвитку проєкту, адже відтепер Illinsky House не лише архітектурна домінанта Подолу, а й повноцінна частина міста з власною адресою на мапі Києва. Для команди компанії та майбутніх мешканців ця подія символізує завершення великої роботи й початок нового життя у будинку.

В липні 2024 року Illinsky House став кращим проєктом клубного будинку у Києві за версією UKRAINE HERITAGE AWARDS 2024. Нагородження переможців премії відбулося в рамках Конгресу INVEST IN UKRAINE.   

Illinsky House — це сучасний клубний простір, що поєднує приватність, комфорт та елегантність із неповторною атмосферою історичного Подолу. Дуже скоро квартири наповняться теплом нових сімейних історій, створюючи особливу атмосферу дому в самому серці Києва.

https://drive.google.com/file/d/17KjyRn-Ojb3Z0Caxc0LFWG75zFIAnSMc/view?usp=sharing

У клубному будинку ще доступна невелика кількість різнопланових квартир та паркомісць у дворівневому підземному паркінгу. Це унікальна можливість для тих, хто цінує якісну нерухомість у престижному районі столиці.

Ознайомитися з пропозиціями можна в офісі продажів Alliance Novobud, який знаходиться у ТРЦ Gulliver, 4 поверх. Експерти з нерухомості дадуть відповіді на всі питання щодо клубного будинку та допоможуть обрати найкраще рішення для вашої інвестиції у майбутнє.

Телефон офісу продажу: +38 (044) 344 06 93
Детальніше: https://illinsky.com/

Теги: #alliance_novobud #illinsky_house #ukraine_heritage_awards

