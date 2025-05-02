Alliance Novobud третій рік поспіль здобує звання BUSINESS OF THE YEAR за версією Ukrainian Business Award
Alliance Novobud третій рік поспіль стає переможцем престижної премії Ukrainian Business Award, отримавши звання BUSINESS OF THE YEAR 2025. Це визнання є свідченням стабільності та професіоналізму команди девелопера, яка продовжує реалізовувати масштабні проєкти навіть в умовах війни та економічної нестабільності.
З моменту відновлення роботи компанії у квітні 2022 року Alliance Novobud активно працює на всіх своїх будівельних майданчиках. Зокрема, за останній рік завершено будівництво першого проєкту компанії у столиці — клубного будинку Illinsky House, введений в експлуатацію житловий комплекс в Броварах — «Лавандовий», тривають підготовчі роботи до старту продажів нового будинку в легендарному проєкті «Лісовий квартал» тощо.
Ukrainian Business Award — щорічна премія, яка вручається успішним підприємствам та бізнес-лідерам в Україні за досягнення в різних сферах, таких як фінанси, інвестиції, маркетинг, девелопмент, інновації тощо. UBA має вагомий вплив на розвиток бізнес-середовища в Україні й сприяє підвищенню рівня конкуренції та якості бізнесу в країні.
Alliance Novobud — надійний девелопер прогресивної формації, який понад 18 років працює на будівельному ринку Києва та області. Компанія проєктує й будує осмислені простори для життя, відпочинку та самореалізації.
Отримання звання BUSINESS OF THE YEAR 2025 є підтвердженням високого рівня професіоналізму команди Alliance Novobud та її здатності досягати високих результатів попри всі виклики. Компанія продовжує втілювати у життя мрію кожного українця — мрію про власне якісне житло.