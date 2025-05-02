Alliance Novobud третій рік поспіль здобує звання BUSINESS OF THE YEAR за версією Ukrainian Business Award

Фото: Alliance_novobud_May

Alliance Novobud третій рік поспіль стає переможцем престижної премії Ukrainian Business Award, отримавши звання BUSINESS OF THE YEAR 2025. Це визнання є свідченням стабільності та професіоналізму команди девелопера, яка продовжує реалізовувати масштабні проєкти навіть в умовах війни та економічної нестабільності.​

З моменту відновлення роботи компанії у квітні 2022 року Alliance Novobud активно працює на всіх своїх будівельних майданчиках. Зокрема, за останній рік завершено будівництво першого проєкту компанії у столиці — клубного будинку Illinsky House, введений в експлуатацію житловий комплекс в Броварах — «Лавандовий», тривають підготовчі роботи до старту продажів нового будинку в легендарному проєкті «Лісовий квартал» тощо.

Ukrainian Business Award — щорічна премія, яка вручається успішним підприємствам та бізнес-лідерам в Україні за досягнення в різних сферах, таких як фінанси, інвестиції, маркетинг, девелопмент, інновації тощо. UBA має вагомий вплив на розвиток бізнес-середовища в Україні й сприяє підвищенню рівня конкуренції та якості бізнесу в країні.​

Alliance Novobud — надійний девелопер прогресивної формації, який понад 18 років працює на будівельному ринку Києва та області. Компанія проєктує й будує осмислені простори для життя, відпочинку та самореалізації.

Отримання звання BUSINESS OF THE YEAR 2025 є підтвердженням високого рівня професіоналізму команди Alliance Novobud та її здатності досягати високих результатів попри всі виклики. Компанія продовжує втілювати у життя мрію кожного українця — мрію про власне якісне житло.