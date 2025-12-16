Інтерфакс-Україна
14:18 16.12.2025

Alliance Novobud вчетверте став Девелопером року за версією UKRAINIAN SPECIAL BUILDING AWARDS IBUILD 2025 рік

11 грудня 2025 року в готелі Hilton Kyiv відбувся благодійний вечір UKRAINIAN SPECIAL BUILDING AWARDS IBUILD 2025, організований Конфедерацією будівельників України.

Захід об’єднав понад 250 гостей — представників органів влади, бізнесу, лідерів будівельної галузі, а також українських і міжнародних компаній та фондів.

У межах церемонії відзначили компанії, які навіть в умовах повномасштабної війни демонструють стійкість, відповідальність і професіоналізм, продовжують реалізацію проєктів, адаптуються до викликів часу та роблять внесок у відновлення України.
Alliance Novobud отримав нагороду «Девелопер року 2025», підтвердивши цей статус вже вчетверте поспіль.
Ця відзнака стала черговим підтвердженням системної роботи компанії, стабільності бізнес-процесів та відповідального підходу до девелопменту житлових проєктів, що формують сучасне міське середовище.

Для нашої компанії ця нагорода має особливе значення. Вона свідчить не лише про архітектурну чи інвестиційну складову проєктів, а й про прозорість, юридичну надійність та відповідальність перед інвесторами і партнерами. Бути визнаними девелопером року вже вчетверте поспіль — це висока оцінка щоденної роботи всієї команди Alliance Novobud і водночас велика відповідальність, яку ми усвідомлюємо», — прокоментувала Анна Богуш, директор юридичного департаменту Alliance Novobud.
Alliance Novobud продовжує реалізовувати житлові проєкти відповідно до сучасних стандартів якості, безпеки та законності, зміцнюючи довіру ринку й роблячи внесок у сталий розвиток українських міст.

Alliance Novobud – українська девелоперська компанія, що працює на ринку житлової та комерційної нерухомості понад 18 років. Заснована в середині 2000-х років.  Основний напрямок діяльності – будівництво багатоповерхових житлових комплексів комфорт- і бізнес-класу, а також супутньої соціальної та комерційної інфраструктури.

Компанія входить до топ-20 забудовників Києва та Київської області за кількістю введеного житла (за даними профільних порталів Anbud і ЛУН). Сумарний обсяг реалізованих проєктів оцінюється в понад 800 тис. кв. м житла. На етапі будівництва та підготовки – ще близько 300 тис. кв. м.

Alliance Novobud позиціонує себе як забудовник, орієнтований на якість і дотримання термінів. Компанія регулярно публікує звіти про будівельну динаміку, що підвищує рівень прозорості та довіри.

У період 2022-2025 років, незважаючи на війну та економічні труднощі, компанія продовжила активне будівництво, що виділяє її серед конкурентів.

Стратегія компанії передбачає розвиток змішаних житлових кварталів з інтеграцією шкіл, дитячих садочків, торгових площ і рекреаційних зон.

 

Теги: #alliance_novobud #девелопер_року_2025 #ukrainian_special_building_awards_ibuild_2025

