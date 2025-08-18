Житловий комплекс «Лісовий квартал» — лауреат премії «Український Будівельний Олімп»

Житловий комплекс «Лісовий квартал» отримав почесну нагороду від професійної спільноти — премію «Український Будівельний Олімп». Комплекс відзначено у номінації «Зразковий стандарт сучасного житла: безпека, благоустрій та комфорт».

Ця відзнака підкреслює високий рівень архітектурних рішень, якість будівництва та комплексний підхід до створення комфортного середовища для мешканців.

У липні стартувало приймання заявок на придбання квартир у фінальному будинку житлового комплексу. Це завершальний етап реалізації масштабного проєкту, який став одним із найпопулярніших у Броварах.

Ірина Міхальова, CMO Alliance Novobud, прокоментувала подію: «Ця нагорода є важливим підтвердженням того, що ми рухаємося в правильному напрямку. «Лісовий квартал» створювався як сучасний простір для життя — із продуманими плануваннями, власною інфраструктурою, озелененням та турботою про безпеку мешканців. Те, що комплекс отримав визнання експертів, а головне — довіру покупців, для нас найбільша цінність. Ми раді, що фінальний будинок стане завершальним акцентом у розвитку цього успішного проєкту».