Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:35 18.08.2025

Житловий комплекс «Лісовий квартал» — лауреат премії «Український Будівельний Олімп»

1 хв читати
Житловий комплекс «Лісовий квартал» — лауреат премії «Український Будівельний Олімп»

Житловий комплекс «Лісовий квартал» отримав почесну нагороду від професійної спільноти — премію «Український Будівельний Олімп». Комплекс відзначено у номінації «Зразковий стандарт сучасного житла: безпека, благоустрій та комфорт».

Ця відзнака підкреслює високий рівень архітектурних рішень, якість будівництва та комплексний підхід до створення комфортного середовища для мешканців.

У липні стартувало приймання заявок на придбання квартир у фінальному будинку житлового комплексу. Це завершальний етап реалізації масштабного проєкту, який став одним із найпопулярніших у Броварах.

Ірина Міхальова, CMO Alliance Novobud, прокоментувала подію: «Ця нагорода є важливим підтвердженням того, що ми рухаємося в правильному напрямку. «Лісовий квартал» створювався як сучасний простір для життя — із продуманими плануваннями, власною інфраструктурою, озелененням та турботою про безпеку мешканців. Те, що комплекс отримав визнання експертів, а головне — довіру покупців, для нас найбільша цінність. Ми раді, що фінальний будинок стане завершальним акцентом у розвитку цього успішного проєкту».

Теги: #alliance_novobud #ірина_міхальова #лісовий_квартал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:30 18.07.2025
Alliance Novobud у трійці лідерів забудовників столичного передмістя за підсумками 2024 року

Alliance Novobud у трійці лідерів забудовників столичного передмістя за підсумками 2024 року

11:59 17.07.2025
Бронювання квартир у фінальному будинку житлового комплексу «Лісовий квартал» стартувало!

Бронювання квартир у фінальному будинку житлового комплексу «Лісовий квартал» стартувало!

17:48 07.07.2025
Обсяги інвестицій у первинне житло зростатимуть щорічно на 10-15% - думка

Обсяги інвестицій у первинне житло зростатимуть щорічно на 10-15% - думка

16:41 07.07.2025
CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова виступила спікеркою на Realty Summit 2025 в Одесі

CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова виступила спікеркою на Realty Summit 2025 в Одесі

13:14 18.06.2025
Ірина Міхальова — серед кращих топменеджерів України за версією журналу Фокус

Ірина Міхальова — серед кращих топменеджерів України за версією журналу Фокус

11:09 06.06.2025
Ірина Міхальова, СМО Alliance Novobud, взяла участь у двох дискусіях Українського будівельного конгресу

Ірина Міхальова, СМО Alliance Novobud, взяла участь у двох дискусіях Українського будівельного конгресу

12:11 04.06.2025
Свято у MADISON GARDENS: яскрава сусідська вечірка з нагоди початку літа

Свято у MADISON GARDENS: яскрава сусідська вечірка з нагоди початку літа

12:23 26.05.2025
Слухачі Real Estate Business School в гостях у Alliance Novobud

Слухачі Real Estate Business School в гостях у Alliance Novobud

13:56 10.03.2025
Девелопер передав тренажери для облаштування спортивної зали у ВЧ 3041 НГУ

Девелопер передав тренажери для облаштування спортивної зали у ВЧ 3041 НГУ

18:42 05.03.2025
Alliance Novobud на XI Національному форумі «Ринок нерухомості як сегмент економіки держави»

Alliance Novobud на XI Національному форумі «Ринок нерухомості як сегмент економіки держави»

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Життя в форматі LIFETIME: DIM презентував новий флагманський проєкт

До Дня Незалежності ПриватБанк запускає у Приват24 колекцію скінів «Україна очима військових» та пропонує всім українцям доєднатися до ініціативи #ПокажиСвоюУкраїну

Літні розваги у подарунок: як вийти з режиму роботи

Як обрати онлайн-школу для дитини: рейтинг 5 найпопулярніших варіантів

Порошенко в ефірі CNN запропонував "План Б" на випадок, якщо путін відмовиться від припинення вогню

Sense Bank запустив миттєві перекази в застосунку Sense SuperApp

В Україні впроваджують сучасні системи збереження енергії для бізнесу

SEPTEMBER FEST 2025: головний урбан-фестиваль осені у Києві

UKRNAFTA запускає благодійний проєкт «Добрий ранок, Україно!»

Нові ліки, ринки експорту та інвестиції: Farmak підбив підсумки першого півріччя 2025 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА