Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:55 02.09.2025

Alliance Novobud показал прогресс строительства в августе 2025 года

3 хв читати
Alliance Novobud показал прогресс строительства в августе 2025 года

Девелоперская компания Alliance Novobud представила отчет о динамике строительства на своих объектах за август 2025 года.

Montreal House, Киев (ул. В. Васильковская, 102 / ул. Антоновича, 83)

  • Блок 1: монтаж трубных магистралей систем водо- и теплоснабжения достиг 85%, выполнено устройство цементной стяжки на жилых этажах и в общих зонах, также ведутся электромонтажные работы — 30% готовности.
  • Блок 2: аналогичные работы — трубопроводы на 95%, стяжка и общие работы продолжаются, электромонтаж — на уровне 30%.
  • Блок 3: идет установка алюминиевой подсистемы под светопрозрачные конструкции, завершена прокладка электрических кабелей по квартирам.
  • Блок 4: продолжается монтаж светопрозрачных конструкций (завершено 40%), проводятся кабельные работы по квартирам.

Паркинг (при Montreal House)

  • Гидроизоляция верхней плиты выполнена на 60%, ведётся монтаж труб дождевой канализации.
  • Ведутся работы по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения: бытовая канализация — 80%, подключение к водопроводу — 70%.

Krona Park II, Бровары (ул. Симоненка, 32)

  • Дом 3: получен сертификат о вводе в эксплуатацию.
  • Дом 5: выполняется монтаж внутренних сетей водоснабжения и канализации, закладывается грунт, утепляются подвальные стены, ведётся строительство крыши и установка окон (2–5 этажи готовы, работы начаты на 6–7).
  • Дом 8: монтаж электросетей, лифтов, фасада (секция 1 — 75%, секция 2 — начаты работы).
  • Дом 9: ведутся пусконаладочные работы, чистовая отделка, благоустройство придомовой территории.
  • Дом 10: завершается фасад (95% выполнено), устанавливаются «холодные» двери, ведутся сантехнические и электромонтажные работы.
  • Дом 12: работы по кровле секций 1 и 2 продолжаются, начат монтаж ПВХ-окон.
  • Дома 14 и 16: завершено устройство буроинъекционного пальового поля — 100%.

"Лесовой квартал", Бровары (ул. В. Чорновола, д. 16)

  • Завершено бетонование фундаментной плиты секции 1, ведётся подготовка ростверка секции 2.1 и монтаж вертикальных монолитных конструкций в секции 2.2.

Alliance Novobud — украинская девелоперская компания, работающая на рынке жилой и коммерческой недвижимости более 18 лет. Основана в середине 2000-х годов. Штаб-квартира расположена в Киеве. Основное направление деятельности — строительство многоэтажных жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса, а также сопутствующей социальной и коммерческой инфраструктуры.

Компания входит в топ-20 застройщиков Киева и Киевской области по количеству введённого жилья (по данным профильных порталов Anbud и ЛУН). Суммарный объём реализованных проектов оценивается в более 800 тыс. кв. м жилья. На этапе строительства и подготовки — ещё около 300 тыс. кв. м.

Alliance Novobud позиционирует себя как застройщик, ориентированный на качество и соблюдение сроков. Компания регулярно публикует отчёты о строительной динамике, что повышает уровень прозрачности и доверия.

В период 2022–2025 годов, несмотря на войну и экономические трудности, компания продолжила активное строительство, что выделяет её среди конкурентов.

Стратегия компании предполагает развитие смешанных жилых кварталов с интеграцией школ, детских садов, торговых площадей и рекреационных зон.

Теги: #alliance_novobud #krona_park_ii #лесовой_квартал #montreal_house

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:27 19.08.2025
Alliance Novobud отримав сертифікат про прийняття в експлуатацію будинку №3 у Krona Park II!

Alliance Novobud отримав сертифікат про прийняття в експлуатацію будинку №3 у Krona Park II!

16:35 18.08.2025
Житловий комплекс «Лісовий квартал» — лауреат премії «Український Будівельний Олімп»

Житловий комплекс «Лісовий квартал» — лауреат премії «Український Будівельний Олімп»

12:30 18.07.2025
Alliance Novobud у трійці лідерів забудовників столичного передмістя за підсумками 2024 року

Alliance Novobud у трійці лідерів забудовників столичного передмістя за підсумками 2024 року

17:48 07.07.2025
Обсяги інвестицій у первинне житло зростатимуть щорічно на 10-15% - думка

Обсяги інвестицій у первинне житло зростатимуть щорічно на 10-15% - думка

16:41 07.07.2025
CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова виступила спікеркою на Realty Summit 2025 в Одесі

CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова виступила спікеркою на Realty Summit 2025 в Одесі

13:14 18.06.2025
Ірина Міхальова — серед кращих топменеджерів України за версією журналу Фокус

Ірина Міхальова — серед кращих топменеджерів України за версією журналу Фокус

11:09 06.06.2025
Ірина Міхальова, СМО Alliance Novobud, взяла участь у двох дискусіях Українського будівельного конгресу

Ірина Міхальова, СМО Alliance Novobud, взяла участь у двох дискусіях Українського будівельного конгресу

12:11 04.06.2025
Свято у MADISON GARDENS: яскрава сусідська вечірка з нагоди початку літа

Свято у MADISON GARDENS: яскрава сусідська вечірка з нагоди початку літа

17:12 11.04.2025
Отриманий сертифікат про прийняття в експлуатацію будинку №4 комплексу Krona Park II

Отриманий сертифікат про прийняття в експлуатацію будинку №4 комплексу Krona Park II

18:42 05.03.2025
Alliance Novobud на XI Національному форумі «Ринок нерухомості як сегмент економіки держави»

Alliance Novobud на XI Національному форумі «Ринок нерухомості як сегмент економіки держави»

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: "Контракт 18-24" зазнав змін

Фінтех у кризу: чому часи турбулентності – це не загроза, а трамплін

Schneider Electric представляє третій розділ Школи сталого розвитку

ПУМБ отримав дві нагороди Fin.marketing 2025

Спільна заява компаній "Артеріум" і "Київмедпрепарат"

Українські банки прибуткові і надійні - Стандарт-Рейтинг

Герої двох поколінь: як вірмени України разом з українцями борються за свободу

Schneider Electric запускає платформу для прискорення декарбонізації ланцюгів постачання

Навчання без блекаутів: Миргородський завод мінвод забезпечив автономне живлення для 9 освітніх закладів Миргорода

Sense Bank інтегрував сервіси МБКІ у мобільний застосунок: звіти та підписка на моніторинг кредитної історії - онлайн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА