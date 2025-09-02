Alliance Novobud показал прогресс строительства в августе 2025 года

Девелоперская компания Alliance Novobud представила отчет о динамике строительства на своих объектах за август 2025 года.

Montreal House, Киев (ул. В. Васильковская, 102 / ул. Антоновича, 83)

Блок 1: монтаж трубных магистралей систем водо- и теплоснабжения достиг 85%, выполнено устройство цементной стяжки на жилых этажах и в общих зонах, также ведутся электромонтажные работы — 30% готовности.

Блок 2: аналогичные работы — трубопроводы на 95%, стяжка и общие работы продолжаются, электромонтаж — на уровне 30%.

Блок 3: идет установка алюминиевой подсистемы под светопрозрачные конструкции, завершена прокладка электрических кабелей по квартирам.

Блок 4: продолжается монтаж светопрозрачных конструкций (завершено 40%), проводятся кабельные работы по квартирам.

Паркинг (при Montreal House)

Гидроизоляция верхней плиты выполнена на 60%, ведётся монтаж труб дождевой канализации.

Ведутся работы по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения: бытовая канализация — 80%, подключение к водопроводу — 70%.

Krona Park II, Бровары (ул. Симоненка, 32)

Дом 3: получен сертификат о вводе в эксплуатацию.

Дом 5: выполняется монтаж внутренних сетей водоснабжения и канализации, закладывается грунт, утепляются подвальные стены, ведётся строительство крыши и установка окон (2–5 этажи готовы, работы начаты на 6–7).

Дом 8: монтаж электросетей, лифтов, фасада (секция 1 — 75%, секция 2 — начаты работы).

Дом 9: ведутся пусконаладочные работы, чистовая отделка, благоустройство придомовой территории.

Дом 10: завершается фасад (95% выполнено), устанавливаются «холодные» двери, ведутся сантехнические и электромонтажные работы.

Дом 12: работы по кровле секций 1 и 2 продолжаются, начат монтаж ПВХ-окон.

Дома 14 и 16: завершено устройство буроинъекционного пальового поля — 100%.

"Лесовой квартал", Бровары (ул. В. Чорновола, д. 16)

Завершено бетонование фундаментной плиты секции 1, ведётся подготовка ростверка секции 2.1 и монтаж вертикальных монолитных конструкций в секции 2.2.

Alliance Novobud — украинская девелоперская компания, работающая на рынке жилой и коммерческой недвижимости более 18 лет. Основана в середине 2000-х годов. Штаб-квартира расположена в Киеве. Основное направление деятельности — строительство многоэтажных жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса, а также сопутствующей социальной и коммерческой инфраструктуры.

Компания входит в топ-20 застройщиков Киева и Киевской области по количеству введённого жилья (по данным профильных порталов Anbud и ЛУН). Суммарный объём реализованных проектов оценивается в более 800 тыс. кв. м жилья. На этапе строительства и подготовки — ещё около 300 тыс. кв. м.

Alliance Novobud позиционирует себя как застройщик, ориентированный на качество и соблюдение сроков. Компания регулярно публикует отчёты о строительной динамике, что повышает уровень прозрачности и доверия.

В период 2022–2025 годов, несмотря на войну и экономические трудности, компания продолжила активное строительство, что выделяет её среди конкурентов.

Стратегия компании предполагает развитие смешанных жилых кварталов с интеграцией школ, детских садов, торговых площадей и рекреационных зон.