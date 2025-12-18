Американська торговельна палата в Україні оголосила склад Ради директорів на 2026 рік

Члени Американської торговельної палати в Україні (AmCham Ukraine) обрали новий склад Ради директорів на 2026 рік, повідомила Палата. Результати виборів були оприлюднені на сайті палати.

Головою Ради директорів обрано Олену Кошарну (Horizon Capital). Співголовами стали Олександр МакУортер (Citi), Арвід Тюркнер (ЄБРР, Україна та Молдова) і Сергій Мартинчук (Cisco). Скарбником визначено Андрія Цимбала (KPMG), юридичним радником - Сергія Чорного (Baker McKenzie).

До складу Ради директорів також увійшли Юлія Бадрітдінова (McDonald’s в Україні, Чехії та Словаччині), Василь Бовділов (Unilever), Наталія Червона (Shield AI), Олег Хайдакін (Carlsberg), Михайло Харенко (Sayenko Kharenko), Ольга Косінова (Procter & Gamble), Тарас Панасенко (мережа мультимаркетів “Аврора”), Петро Рондяк (Winner Group), Тетяна Ставицька (Coca-Cola) і Васіле Варварой (Cargill).

Рада директорів AmCham Ukraine обирається щороку, вибори проходять у два етапи - висунення кандидатів та електронне голосування, а новообраний склад оголошують під час щорічних загальних зборів членів Палати.

Офіційними партнерами (сервіс-провайдерами) AmCham Ukraine є: 10guards, Baker McKenzie, Brain Source, Carlsberg Ukraine, Cisco, Citi, Coca-Cola Ukraine, COSA, Credit Agricole, Dragon Capital, Grammarly, Innoware, інформагентство Інтерфакс-Україна, Kyivstar, lifecell, METRO Ukraine, Nestle Ukraine, Obriy, Pepsi, Vodafone Ukraine, Wellbeing, Winner.

Американська торговельна палата в Україні працює з 1992 року та об’єднує понад 600 компаній-членів - американських, міжнародних та українських. У повідомленнях Палати зазначається, що компанії-члени інвестували в Україну понад $50 млрд.