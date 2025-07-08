Інтерфакс-Україна
Економіка
13:27 08.07.2025

Зростання або стабільних доходів до кінця 2025р очікують 84% опитаних компаній - AmCham

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Зростання або стабільних доходів до кінця 2025р очікують 84% опитаних компаній - AmCham

Більшість опитаних українських компаній (84%) очікують зростання або стабільних доходів до кінця 2025 року (порівняно з результатами 2024 р.), лише 16% очікують падіння.

Про це свідчать результати опитування "Ведення бізнесу у воєнній Україні. Липень 2025", проведеного Американською торговою палатою в Україні (AmCham) та компанією-членом палати Citi Україна.

Згідно з інформацією пресслужби організації, 91% компаній-членів палати продовжують повністю функціонувати в Україні після більш ніж трьох років повномасштабної війни Росії в Україні, а 9% ведуть діяльність частково, демонструючи неймовірну стійкість та адаптивність. 74% мають гібридну модель роботи (офлайн і дистанційно), в той час як 20% повернулися до роботи в офлайн (в офісі), а 6% компаній обирають дистанційну модель роботи (домашній офіс).

"Я вражений неймовірною стійкістю українського бізнесу попри триваючу війну. Дійсно чудово, що 91% членів палати продовжують працювати після більш ніж трьох років конфлікту, а багато співробітників мужньо служать у Збройних силах. Незважаючи на значні виклики, включаючи пошкодження майна, приємно бачити, що переважна більшість спостерігає зростання або стабільність" - прокоментував результати дослідження співголова ради директорів AmCham та голова правління Citi Україна Олександр МакУортер.

В результатах опитування зазначається, що переважна більшість компаній-членів (88%) мають співробітників, що служать у лавах ЗСУ, 12% компаній повідомляють, що у них немає працівників, які наразі проходять військову службу.

Понад половина компаній-членів (53%) повідомили про пошкодження своїх заводів, фабрик, потужностей, складів або офісів внаслідок більш ніж трьох років повномасштабної війни РФ проти України. Водночас 47% компаній зазначили, що їхні активи не зазнали фізичних пошкоджень.

В AmCham підкреслили, що найскладнішим питанням опитування було питання безпеки та захищеності працівників. 40% респондентів зазначили, що всі співробітники їх компаній у безпеці, проте у 60% компаній були випадки отримання поранень співробітниками та у 46% компаній були випадки вбивства співробітників.

Щодо фінансових очікувань компаній на кінець 2025 року порівняно з довоєнним рівнем (2021 рік), 68% компаній-членів палати очікують або зростання або стабільних результатів, тоді як 32% прогнозують падіння.

"Бізнес продовжує вірити в Україну. Компанії демонструють надзвичайну стійкість і гнучкість: 68% очікують, що їх фінансові показники залишаться стабільними або покращаться до кінця 2025 року. Найбільшим викликом і головним пріоритетом для бізнесу є безпека та захист працівників та активів", - наводяться в дослідженні слова президента AmCham Андрія Гундера.

Що стосується основних фінансових показників, то переважна більшість компаній-членів (79%) повідомили про зростання або незмінні фінансові результати у ІІ кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року, тоді як 21% спостерігали падіння. Порівняно з довоєнним періодом у 2021 році, 66% компаній повідомили про зростання фінансових показників або незмінні результати в ІІ кварталі 2025 року, тоді як 34% про падіння.

В опитуванні, проведеному з 11 червня по 1 липня 2025 року, взяли участь 122 генеральні директори та топ-менеджери компаній-членів Палати з різних галузей. 72% респондентів – це керівники компаній.

 

Теги: #amcham_ukraine #бізнес #доходи

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