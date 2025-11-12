Лісовий анонсував запуск рейтингу індивідуальних досягнень науковців у 2026р.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий анонсував запуск у 2026 році рейтингу індивідуальних досягнень науковців із стипендіальним заохоченням.

"Сьогодні ми анонсуємо ще один важливий проєкт на наступний рік – це Національна система дослідників. У 2026 році ми запускаємо такий інструмент, як рейтинг індивідуальних досягнень науковців. Дуже важливий", – сказав Лісовий на заході, присвяченому Всесвітньому дню науки в Києві у середу.

За його словами, в цей рейтинг увійдуть всі охочі науковці, хто має свої персональні здобутки, і оцінить вклад в роботу своїх інституцій.

Він зазначив, що перші 2,6 тис. лідерів цього рейтингу будуть отримувати стипендію у розмірі 10 тис. грн на місяць.

"Це така підтримка талановитим вченим, що збільшує можливості їх мобільності. Очевидно, що сума 10 тисяч гривень нами розраховувалася з огляду на можливість, наприклад, оренди квартир в будь-якому місті країни. І це посилює конкуренцію за ці кадри між науковими установами", – додав міністр.

Лісовий також вважає, що цей механізм дасть змогу посилить бажання науковців залишатися в Україні.

Як повідомлялося, в липні Кабінет міністрів затвердив порядок розподілу базового фінансування для наукових установ за результатами державної атестації у 2025 році.

З 2026 року запускається нова формула базового фінансування наукових установ. Для гуманітарних наук: 20% коштів підуть на сучасне обладнання, 18% – на накладні витрати, 62% – на заробітну плату та інші видатки. Для природничих наук: 35% – на сучасне обладнання, 18% – на накладні витрати, 47% – на заробітну плату.