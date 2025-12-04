Сили оборони відбили з початку доби 154 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулися 154 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Сьогодні окупанти завдали 38 авіаційних ударів, скинули 119 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3 207 дронів-камікадзе та здійснили 3 875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 51 штурмову та наступальну дію.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32205