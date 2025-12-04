Інтерфакс-Україна
Події
22:26 04.12.2025

Сили оборони відбили з початку доби 154 ворожі атаки - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулися 154 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Сьогодні окупанти завдали 38 авіаційних ударів, скинули 119 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3 207 дронів-камікадзе та здійснили 3 875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 51 штурмову та наступальну дію. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32205

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:16 04.12.2025
Генштаб ЗСУ: Уражено "Невинномиський Азот", що виробляє базові компоненти для вибухових речовин

Генштаб ЗСУ: Уражено "Невинномиський Азот", що виробляє базові компоненти для вибухових речовин

14:09 04.12.2025
Генштаб спростував російські фейки про нібито контроль над Добропіллям біля Гуляйполя

Генштаб спростував російські фейки про нібито контроль над Добропіллям біля Гуляйполя

10:10 04.12.2025
Макрон на зустрічі з Сі Цзіньпіном закликав Китай приєднатися до мирного врегулювання в Україні

Макрон на зустрічі з Сі Цзіньпіном закликав Китай приєднатися до мирного врегулювання в Україні

04:31 04.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

02:26 04.12.2025
Ворог втратив 78 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 78 осіб на покровському напрямку - Генштаб

23:53 03.12.2025
Путін хоче завершити війну, це враження у Віткоффа і Кушнера після зустрічі – Трамп

Путін хоче завершити війну, це враження у Віткоффа і Кушнера після зустрічі – Трамп

17:18 03.12.2025
ДШВ: районі Мирнограда проведено кілька ротацій особового складу, Логістика ускладнена, але функціонує

ДШВ: районі Мирнограда проведено кілька ротацій особового складу, Логістика ускладнена, але функціонує

14:11 03.12.2025
Генштаб спростував інформацію про повне захоплення ворогом Покровська

Генштаб спростував інформацію про повне захоплення ворогом Покровська

12:26 03.12.2025
Суд в Азербайджані засудив колишнього "вагнеровця" до реального терміну за участь у війні проти України

Суд в Азербайджані засудив колишнього "вагнеровця" до реального терміну за участь у війні проти України

11:41 03.12.2025
Туреччина докладає максимальних зусиль для завершення війни в Україні - Ердоган в розмові з Макроном

Туреччина докладає максимальних зусиль для завершення війни в Україні - Ердоган в розмові з Макроном

ВАЖЛИВЕ

Рішення щодо нового керівника Офісу Президента буде ухвалено найближчим часом – Зеленський

Переговори української делегації в США продовжаться і Україна готова до будь-якого розвитку подій

Генштаб ЗСУ: Уражено "Невинномиський Азот", що виробляє базові компоненти для вибухових речовин

Мирна угода має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України – президент Кіпру

Головування Кіпру в ЄС може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України – Зеленський

ОСТАННЄ

Заправкам "Лукойлу" за межами Росії продовжили до квітня ліцензію на функціонування без санкцій

Прем'єр-міністр Бельгії і канцлер Німеччини проведуть у п'ятницю термінову зустріч щодо плану використання заморожених російських активів - ЗМІ

Рішення щодо нового керівника Офісу Президента буде ухвалено найближчим часом – Зеленський

Переговори української делегації в США продовжаться і Україна готова до будь-якого розвитку подій

Окупанти вдарили по Харкову, наслідки уточнюються

НР "Укренерго" на позачерговому засіданні створила комітет з етики та запобігання корупції

Слухання про викрадення Росією дітей відбулося в Конгресі США, головував сенатор Грем

Окупанти атакували дронами Городню Чернігівської області, двоє цивільних поранені

Восьмеро людей дістали поранень в Херсонській області внаслідок російських обстрілів - прокуратура

Генпрокурор Кравченко про звільнення Магамедрасулових з-під варти: Це не виправдання підозрюваних, слідство триває

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА