Рішення щодо нового керівника Офісу Президента буде ухвалено найближчим часом – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду керівника Офісу Президента, про що повідомив у вечірньому відеозверненні.

"…Сьогодні провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу Президента – ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу. Слава Україні!", - сказав Зеленський.