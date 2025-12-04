Інтерфакс-Україна
Події
23:24 04.12.2025

Заправкам "Лукойлу" за межами Росії продовжили до квітня ліцензію на функціонування без санкцій

1 хв читати

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США продовжив дію генеральної ліцензії номер 128B, яка дозволяє мережам АЗС "Лукойл", розташованим поза межами Росії, функціонувати без застосування санкцій.

Інформація про це опублікована на офіційній веб-сторінці OFAC. Термін продовження ліцензії - до квітня 2026 року.

Джерело: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20251204

Теги: #рф #санкції #винятки #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:58 04.12.2025
Прем'єр-міністр Бельгії і канцлер Німеччини проведуть у п'ятницю термінову зустріч щодо плану використання заморожених російських активів - ЗМІ

Прем'єр-міністр Бельгії і канцлер Німеччини проведуть у п'ятницю термінову зустріч щодо плану використання заморожених російських активів - ЗМІ

21:32 04.12.2025
Переговори української делегації в США продовжаться і Україна готова до будь-якого розвитку подій

Переговори української делегації в США продовжаться і Україна готова до будь-якого розвитку подій

21:04 04.12.2025
Слухання про викрадення Росією дітей відбулося в Конгресі США, головував сенатор Грем

Слухання про викрадення Росією дітей відбулося в Конгресі США, головував сенатор Грем

19:29 04.12.2025
Зеленський обговорив з Коштою заплановані перемовини з США

Зеленський обговорив з Коштою заплановані перемовини з США

16:28 04.12.2025
ГУР: Бійці "Примар" знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму

ГУР: Бійці "Примар" знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму

14:33 04.12.2025
Умєров та Гнатов зустрінуться з американською стороною у Флориді в четвер – член делегації України

Умєров та Гнатов зустрінуться з американською стороною у Флориді в четвер – член делегації України

22:22 03.12.2025
Немає більш підходящого місця для мирних переговорів між Росією та Україною, ніж Туреччина - глава МЗС Фідан

Немає більш підходящого місця для мирних переговорів між Росією та Україною, ніж Туреччина - глава МЗС Фідан

16:50 03.12.2025
Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

05:20 02.12.2025
Фон дер Ляєн: ЄС готує нові санкції проти Білорусі через загострення ситуації на кордоні з Литвою

Фон дер Ляєн: ЄС готує нові санкції проти Білорусі через загострення ситуації на кордоні з Литвою

03:06 02.12.2025
Туреччина різко скоротила імпорт російської нафти Urals у листопаді через санкції США - ЗМІ

Туреччина різко скоротила імпорт російської нафти Urals у листопаді через санкції США - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Рішення щодо нового керівника Офісу Президента буде ухвалено найближчим часом – Зеленський

Переговори української делегації в США продовжаться і Україна готова до будь-якого розвитку подій

Генштаб ЗСУ: Уражено "Невинномиський Азот", що виробляє базові компоненти для вибухових речовин

Мирна угода має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України – президент Кіпру

Головування Кіпру в ЄС може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України – Зеленський

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 154 ворожі атаки - Генштаб

Рішення щодо нового керівника Офісу Президента буде ухвалено найближчим часом – Зеленський

Окупанти вдарили по Харкову, наслідки уточнюються

НР "Укренерго" на позачерговому засіданні створила комітет з етики та запобігання корупції

Генштаб ЗСУ: Уражено "Невинномиський Азот", що виробляє базові компоненти для вибухових речовин

Окупанти атакували дронами Городню Чернігівської області, двоє цивільних поранені

Восьмеро людей дістали поранень в Херсонській області внаслідок російських обстрілів - прокуратура

Генпрокурор Кравченко про звільнення Магамедрасулових з-під варти: Це не виправдання підозрюваних, слідство триває

Міжнародний список культурних цінностей UNESCO поповнили 19 українських об’єктів

МЗС Туреччини викликало представників дипмісій України та РФ "через поширення війни у Чорному морі"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА