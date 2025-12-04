Заправкам "Лукойлу" за межами Росії продовжили до квітня ліцензію на функціонування без санкцій

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США продовжив дію генеральної ліцензії номер 128B, яка дозволяє мережам АЗС "Лукойл", розташованим поза межами Росії, функціонувати без застосування санкцій.

Інформація про це опублікована на офіційній веб-сторінці OFAC. Термін продовження ліцензії - до квітня 2026 року.

Джерело: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20251204