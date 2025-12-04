Інтерфакс-Україна
Події
15:09 04.12.2025

Мирна угода має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України – президент Кіпру

2 хв читати
Мирна угода має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України – президент Кіпру

Мирна угода щодо закінчення війни має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України, мирні спроби мають допомагати в просуванні дієвої підтримки, заявив президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс.

"Ми підкреслили нашу чітку позицію про те, що мирна угода має базуватися на принципах хартії Організації Об'єднаних Націй і на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України. Я наголосив водночас, що мирні спроби мають допомагати в просуванні дієвої та суттєвої підтримки України, також в дієву підтримку Ради Європейського Союзу", - сказав Христодулідіс під час заяв для ЗМІ з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За словами Христодулідіса, під час зустрічі лідери обговорили подальше головування Кіпру у Раді ЄС у першій половині 2026 року. Він окремо наголосив на спільному бажанні подальшого розвитку стосунків між двома країнами. Крім того, він зауважив важливість європейських санкцій проти РФ, і необхідність їх поглиблення.

Президент Кіпру також поінформував Зеленського щодо "кіпрської теми", і щодо захисту територіальної цілісності Кіпру.

"Ми, на жаль, прекрасно розуміємо, що таке військове вторгнення, що таке військова окупація. І якраз оця спільна основа, коли ми маємо спільне те, що ми прожили разом… саме це дозволяє нам бачити ті перспективи і той шлях, в якому ми можемо допомогти Україні. І всі мають бути почуті, кожен голос має бути почутий", - наголосив Христодулідіс.

Він запевнив у подальшій підтримці України, зокрема, Кіпр буде робити максимально можливе, щоб допомагати Україні на шляху до членства в ЄС.

"Ми маємо просувати процедури розширення Європейського Союзу, посилюючи, окрім іншого, також нашу колективну безпеку та нашу демократичну стійкість, яка важлива і для України, яка важлива для Європейського Союзу. І це все зараз буде підтримувати подальший розвиток Європейського Союзу, його перспективи", - додав президент Кіпру.

Теги: #мирна_угода #христодулідіс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:20 04.12.2025
Президенти України та Кіпру вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць

Президенти України та Кіпру вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць

14:34 26.11.2025
Центральна роль ЄС в забезпеченні миру для України має бути прописана в майбутній угоді – єврокомісар Домбровскіс

Центральна роль ЄС в забезпеченні миру для України має бути прописана в майбутній угоді – єврокомісар Домбровскіс

17:18 25.11.2025
Білий дім: є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які потребуватимуть подальших переговорів між Україною, РФ та США

Білий дім: є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які потребуватимуть подальших переговорів між Україною, РФ та США

15:08 25.11.2025
Україна домовилася зі США в основному щодо умов потенційної мирної угоди - ЗМІ

Україна домовилася зі США в основному щодо умов потенційної мирної угоди - ЗМІ

17:29 24.11.2025
Порошенко провів термінові консультації з президентом ЄНП Вебером щодо планів завершення війни

Порошенко провів термінові консультації з президентом ЄНП Вебером щодо планів завершення війни

10:17 21.11.2025
Будь-який мир з Росією повинен мати згоду України – Стармер

Будь-який мир з Росією повинен мати згоду України – Стармер

11:39 17.10.2025
Росія і Україна не готові до укладення мирної угоди – Венс

Росія і Україна не готові до укладення мирної угоди – Венс

14:41 02.09.2025
Європа та ЄС зможуть разом гарантувати безпеку Україні у разі позитивного результату переговорів про мир - президент Литви

Європа та ЄС зможуть разом гарантувати безпеку Україні у разі позитивного результату переговорів про мир - президент Литви

09:25 25.08.2025
Мовний омбудсмен Івановська: Якщо погодимось на білінгвізм - це буде початок кінця нашої боротьби за гідність

Мовний омбудсмен Івановська: Якщо погодимось на білінгвізм - це буде початок кінця нашої боротьби за гідність

15:51 19.08.2025
Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

ВАЖЛИВЕ

Головування Кіпру в ЄС може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України – Зеленський

Умєров та Гнатов зустрінуться з американською стороною у Флориді в четвер – член делегації України

У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

Удари РФ по енергетиці призвели до додаткових відключень понад 100 тис. споживачів у трьох областях - Міненерго

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 138 БПЛА, зафіксовано влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях

ОСТАННЄ

Меланія Трамп: співпраця у питанні повернення українських дітей сприятиме просуванню процесу на наступному етапі

На сайті Мін’юсту запрацювала Система збору даних про виконання судових рішень

В Україні в найближчі дні без опадів, але в суботу суттєво похолоднішає

Європейські лідери радять Зеленському бути "дуже обережним" найближчими днями – ЗМІ

Головування Кіпру в ЄС може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України – Зеленський

Омбудсман: Важливо, щоб партнери враховували злочини РФ проти українських дітей

Компенсація прифронтовим фермам повноцінно запрацює тільки зі страхуванням і ринком без контрафакту - ВАР

Рада створила ТСК для розслідування незаконної забудови, що призвела до порушення права на житло військовим

Кабмін змінив правила підтримки рибгоспів на деокупованих территоріях

Умєров та Гнатов зустрінуться з американською стороною у Флориді в четвер – член делегації України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА