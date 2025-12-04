Мирна угода має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України – президент Кіпру

Мирна угода щодо закінчення війни має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України, мирні спроби мають допомагати в просуванні дієвої підтримки, заявив президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс.

"Ми підкреслили нашу чітку позицію про те, що мирна угода має базуватися на принципах хартії Організації Об'єднаних Націй і на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України. Я наголосив водночас, що мирні спроби мають допомагати в просуванні дієвої та суттєвої підтримки України, також в дієву підтримку Ради Європейського Союзу", - сказав Христодулідіс під час заяв для ЗМІ з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За словами Христодулідіса, під час зустрічі лідери обговорили подальше головування Кіпру у Раді ЄС у першій половині 2026 року. Він окремо наголосив на спільному бажанні подальшого розвитку стосунків між двома країнами. Крім того, він зауважив важливість європейських санкцій проти РФ, і необхідність їх поглиблення.

Президент Кіпру також поінформував Зеленського щодо "кіпрської теми", і щодо захисту територіальної цілісності Кіпру.

"Ми, на жаль, прекрасно розуміємо, що таке військове вторгнення, що таке військова окупація. І якраз оця спільна основа, коли ми маємо спільне те, що ми прожили разом… саме це дозволяє нам бачити ті перспективи і той шлях, в якому ми можемо допомогти Україні. І всі мають бути почуті, кожен голос має бути почутий", - наголосив Христодулідіс.

Він запевнив у подальшій підтримці України, зокрема, Кіпр буде робити максимально можливе, щоб допомагати Україні на шляху до членства в ЄС.

"Ми маємо просувати процедури розширення Європейського Союзу, посилюючи, окрім іншого, також нашу колективну безпеку та нашу демократичну стійкість, яка важлива і для України, яка важлива для Європейського Союзу. І це все зараз буде підтримувати подальший розвиток Європейського Союзу, його перспективи", - додав президент Кіпру.