У Кремлі наполягають на неприйнятності корективів щодо територіальних питань у мирній угоди з Україною

У Москві знову заявляють про незгоду з можливими корективами американською стороною варіанту мирної угоди з Україною в частині "територіального питання".

Помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитують росЗМІ, заявив, що Кремль не бачив поправок до пропонованих США документів щодо припинення війни в Україні. "Якщо будуть відповідні поправки, то у нас будуть дуже різкі заперечення, оскільки ми дуже чітко виклали нашу позицію, яка, здавалося б, була цілком зрозуміла американцям. З приводу багатьох пунктів. Будуть абсолютно неприйнятні для нас положення, в тому числі з територіальних питань. Я так думаю", - заявив Ушаков.

Він стверджує, що "внесок українців і європейців в ці папери (запропонований США мирний план – ІФ-У) навряд чи буде конструктивним".

На питання про те, чи є "варіантом" для Москви використання корейської моделі "розмежування", Ушаков заявив, що варіант "зняти кальку з корейської теми" жодного разу не обговорювався.

Ушаков також заявив, що про вибори президент України Володимир Зеленський "теж заговорив під тиском американських колег" і при цьому "говорить про вибори, а думає за допомогою цього домогтися бажаного для нього і для європейців перемир'я, тобто припинення бойових дій на якийсь час, після чого вони знову поновляться".