Обговорювана "мирна угода" включає вступ України до ЄС у 2027 році, захист за зразком статті 5 НАТО та "обмін територіями" – ЗМІ

Пакет переговорів щодо припинення війни в Україні включає три документи, мирний план, гарантії безпеки та план економічного відновлення, пише оглядач видання The Washington Post Девід Іґнатус з посиланням на неназваного українського чиновника.

"Ось простий опис того, як має виглядати мир в Україні: суверенна держава, кордони якої захищені міжнародними гарантіями безпеки, яка є частиною Європейського Союзу та відновлює свою економіку за допомогою великих інвестицій зі Сполучених Штатів та Європи", - пише він.

З посиланням вже на низку американських та українських чиновників, імена яких також не називає, оглядач стверджує, що, згідно з угодою, Україна приєднається до Європейського Союзу вже у 2027 році. "Такий швидкий вступ турбує деякі держави ЄС. Але адміністрація Трампа вважає, що зможе подолати опір Угорщини, яка була найбільшим опонентом Києва щодо ЄС. Членство сприятиме торгівлі та інвестиціям. Але, мабуть, найважливіше те, що це змусить Україну контролювати свою згубну культуру корупції в державних підприємствах… Швидке членство Києва в ЄС виглядає для мене як перемога", - пише Іґнатус.

США мають надати "те, що називають гарантіями безпеки, подібними до статті 5, для захисту України, якщо Росія порушить пакт". "Україна хоче, щоб США підписали таку угоду та щоб Конгрес ратифікував її; європейські країни підпишуть окремі гарантії безпеки. Американсько-українська робоча група вивчає, як працюватимуть деталі, і як швидко Україна та її союзники можуть реагувати на будь-яке порушення з боку Росії. Надійність гарантій США, можливо, підривається формулюванням у Стратегії національної безпеки, яке, здається, розмиває альянс НАТО, на якому змодельовані ці гарантії. Але команда Трампа заявляє, що вона прагне продовжувати розвідувальну підтримку України США, що є невід’ємною умовою безпеки", - йдеться в повідомленні.

Також, згідно з документом, суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето. "Але переговірники, здається, все ще борються з делікатними питаннями, такими як обмеження чисельності української армії. Йдуть розмови про збільшення початкової пропозиції США щодо армії з 600 тис солдатів до 800 тис, що приблизно стільки, скільки мала б Україна в будь-якому разі після війни. Але Київ відмовляється від будь-якого офіційного конституційного обмеження, як того хоче Росія. Яким би не був номінальний розмір армії, чиновники кажуть, що можуть бути доповнення, такі як Національна гвардія або інші сили підтримки", - зазначається в матеріалі.

Перемовини передбачають створення демілітаризованої зони вздовж усієї лінії припинення вогню від Донецької області на північному сході до міст Запоріжжя та Херсон на півдні, за якою буде глибша зона, в якій важке озброєння буде заборонено, і ця лінія нібито, згідно плану, буде ретельно контролюватися, подібно до демілітаризованої зони, що розділяє Північну та Південну Корею.

"Обмін територіями є невід’ємною частиною угоди, але Україна та США досі торгуються щодо того, як будуть проведені межі. Росія вимагає від України відмовитися від приблизно 25% Донецької області, які вона все ще утримує… Американські переговірники спробували різні формули, щоб зробити цю поступку більш прийнятною для Зеленського. Одна з ідей полягає в тому, що зона відведення буде демілітаризована… Одним зі способів врегулювати це питання є корейська модель - донині Південна Корея претендує на законне право на весь півострів, і Північна Корея стверджує те саме", - пише оглядач.

Він також повідомив, що, згідно з матеріалами перемовин, найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція в окупованому місті Енергодар більше не буде під російською окупацією. "Переговірники обговорюють можливість того, що Сполучені Штати можуть взяти на себе управління об’єктом. Як би дивно це не звучало, це подобається деяким українським чиновникам, оскільки це забезпечить американську стійкість проти російської агресії", - йдеться в матеріалі.

Також адміністрація Трампа прагне сприяти інвестиціям та економічному розвитку в Україні. Одним із джерел коштів будуть понад $200 млрд активів РФ, які зараз заморожені в Європі. Переговірники Трампа вже запропонували виділити $100 млрд з них Україні для репарацій, але суму можна збільшити. Також американські чиновники обговорюють з головним виконавчим директором фінансового гіганта BlackRock Ларрі Фінком відродження плану створення Фонду розвитку України, який би залучив $400 млрд на реконструкцію; Світовий банк також буде залучений.

При цьому Іґнатус зазначає, що "Трамп, безумовно, хоче аналогічних інвестиційних та реконструкційних ініціатив для РФ".

Оглядач також вважає, що найбільша помилка, яку може зробити Трамп, - це наполягати на тому, що це зараз або ніколи, "інакше він може залишитися ні з чим, і цей жалюгідний конфлікт може перейти в ще більш руйнівну фазу".