15:56 20.12.2025

Мирної угоди наразі немає, її може і не бути, вона є, коли існує не лише на папері, а коли війна зупинена – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Угода про припинення війни дійсна, коли існує не лише на папері, а реально виконується, і наразі її не має, існує вірогідність, що і не буде, наголошує президент України Володимир Зеленський.

"Мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною, бо ми вже сплатили високу ціну. Для нас важливий мир справедливий, міцний, щоб не можна було порушувати ще одним бажанням Путіна або ще одного Путіна. Це дуже важливо, щоб були сильні гарантії безпеки для цього, щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість змоги прийти до нас с агресією. Це має бути не просто угода - хороша, погана - питання для кого хороша, для кого погана? Я не хочу це характеризувати. Її може не бути, її сьогодні немає, угоди сьогодні немає. Вона є, коли вона не тільки на папері, написана літерами, але війна зупинена", - сказав Зеленський на спільній з прем’єр-міністром Португалії Луїшом Монтенегру пресконференції в суботу в Києві.

Він також навів приклад Будапештського меморандуму. "Нас не захистила ця угода. Значить, я не вважаю, що вона сильна або діяла. Тому для мене угода – це не просто підписання", - наголосив президен.

"Угода, до речі, там кілька домовленостей, кілька документів, гарантій безпеки США і європейців, які мають бути проголосовані, підтримані в Конгресі. І також треба все одно знати в деталях, що буде, якщо з Москви прийдуть з агресією - американці, європейці, як буду страхувати українців, як будуть страхувати партнери?... Я вважаю, що угода повинна бути для України справедлива і дієва", - додав Зеленський.

