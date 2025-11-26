Центральна роль ЄС в забезпеченні миру для України має бути прописана в майбутній угоді – єврокомісар Домбровскіс

Центральна роль Європейського союзу в забезпеченні миру для України повинна бути повністю прописана в майбутній мирній угоді, заявляють в Європейській комісії.

Відповідну позицію у середу в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту, підбиваючи підсумки обговоренню ролі ЄС в майбутній мирній угоді для України, оприлюднив європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс.

"Ми вітаємо прогрес, досягнутий на зустрічах в Женеві між США та Україною. Як чітко зазначено в їхній спільній заяві, це був важливий крок до справедливого та тривалого миру. Тому ми високо оцінюємо значні зусилля президентів Трампа та Зеленського та їхніх команд. Є ще питання, які потрібно вирішити, і ми готові продовжувати підтримувати цей процес. І ми чітко заявили, що центральна роль Європейського Союзу у забезпеченні миру для України має бути повністю відображена в будь-якому надійному плані", - сказав він.

Домбровскіс констатував, що "скоординована європейська взаємодія привела до конструктивного прогресу в переговорах щодо мирного плану для України". "Це включало міцну європейську присутність під час переговорів з Україною та Сполученими Штатами в Женеві, зокрема, за участю представників Європейської комісії", - нагадав європейський комісар.

На його переконання, рухаючись вперед, ЄС повинен залишатися єдиними та "продовжувати ставити найкращі інтереси України в центр наших зусиль". "Це також стосується безпеки всього нашого континенту зараз і в майбутньому. Крім того, європейська взаємодія продовжуватиметься на всіх фронтах, щоб забезпечити справедливий та тривалий мир для України", - наголосив Домбровскіс.

Європейський комісар також зазначив питання фінансування України у наступі два роки. "Комісія нещодавно надала документ з варіантами забезпечення цієї підтримки. Однак наші можливості обмежені тим фактом, що Україна стикається з проблемами стійкості боргу. Тому ми не можемо просто надати ще один кредит. Наша підтримка повинна мати потужні грантові характеристики. А варіант "репараційного кредиту" може забезпечити таку підтримку, не створюючи суттєвого фіскального тягаря для ЄС та його держав-членів. Як щойно сказала президент фон дер Ляєн, ми не можемо бачити сценарію, в якому європейські платники податків сплачуватимуть рахунки. Це війна Росії, і Росія зобов’язана компенсувати Україні завдані нею збитки", - переконаний він.